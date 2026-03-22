Fundación Alpura proyecta duplicar recursos destinados a sus programas en 2026

Tras haber marcado un año 2025 récord, Fundación Alpura planea duplicar la cantidad de recursos que destina a programas de nutrición infantil, educación y sostenibilidad, así como aumentar en doble dígito su alcance.

“Básicamente queremos crecer a doble dígito en aporte económico, ojalá pudiéramos crecer 20% y por lo menos crecer 10% el impacto social, el número de personas impactadas”, explicó el director general de Fundación Alpura, Juan Domínguez.

Aclaró que las iniciativas de la fundación no buscan un posicionamiento de marca, el objetivo es entender que entre más sostenibles sean las comunidades, más se impulsa el mercado.

“En la medida que aportemos a mercados más desarrollados y que la gente esté mejor, los productos se vuelven de mayor impacto y más accesibles, esa es la ganancia y pensar que siempre tenemos una responsabilidad por el impacto que tenemos en la sociedad donde operamos”, consideró.

Recordó que el año pasado la organización destinó 6.5 millones de pesos en donaciones, de los cuales aportaron el 50%, y el resto fue cubierto por otras organizaciones aliadas.

Además, destinó cerca de 12% más recursos que el año anterior. “Entre más recursos tenga una fundación, más impacto puede generar; esa es la realidad”, acotó.

La Fundación Alpura donó más de 3.1 millones de piezas de productos lácteos, con lo que benefició a más 129,000 familias a través de bancos de alimentos y otras organizaciones.

Además, aumentó su presencia geográfica, al pasar de 12 a 17 estados del país. Los programas de apoyo de la organización se concentran en las comunidades.

Algunos estados del país donde tiene operaciones son Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México.

“El 2025 fue un año récord porque crecimos en expansión geográfica, aumentamos la inversión y hubo más beneficiarios. En la parte cualitativa, tuvimos un impacto más enfocado en sostenibilidad, primera infancia y educación”, puntualizó.

Otro factor que contribuyó al avance en 2025, fueron las convocatorias o invitaciones a otras fundaciones y organizaciones civiles para sumarse a los programas de Fundación Alpura.

Cerca de 14 asociaciones participaron, aportando recursos que se sumaron a los proyectos de la fundación.

“Siempre hemos donado productos, pero esta vez estamos enfocados en la primera infancia, porque la nutrición en los niños es fundamental para el país. Es diferente nutrir adultos a nutrir niños. El nutrir niños te lleva a una mejora cognitiva”, manifestó.

Cuando se le preguntó sobre los desafíos que enfrentan, Juan Domínguez explicó que la violencia. Mencionó que paros carreteros, como el ocurrido en Jalisco, hace un mes, dificultan la entrega de productos.

“Lo que pasó en Jalisco no nos afectó a nosotros, pero afectó las carreteras y no podíamos llegar con producto. Entonces, creo que hay un desafío grande en las vías y en poder llegar con productos. El tema social es inagotable, entre más crecemos, más comunidad alcanzamos y más necesidades vemos”, comentó.

“Tenemos planes de contingencia para continuar con el negocio. Hasta ahí podemos llegar, no podemos hacer nada más”, añadió.