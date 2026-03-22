Trabajadores de Goodyear México aprueban incremento salarial del 5.8%

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Goodyear México (SITGM), sección de la Liga Sindical Obrera Mexicana, informó los resultados de la consulta realizada los días 20 y 21 de marzo de 2026 para definir su postura respecto a la revisión salarial en la planta de San Luis Potosí.

La base trabajadora determinó mediante voto personal, libre, directo y secreto aceptar la propuesta de la empresa consistente en un aumento del 5.8% directo al tabulador. El resultado de la votación registró 420 sufragios a favor de la aceptación del incremento, 315 votos en contra de la propuesta y 17 votos nulos. Con esta decisión, la mayoría de los trabajadores sindicalizados optó por el acuerdo económico en lugar de iniciar una huelga.

La representación sindical precisó que, aunque se procederá a la firma del acuerdo salarial, el proceso legal ante el Tribunal de Asuntos Colectivos continúa vigente. Lo anterior se debe a que el pliego petitorio original incluye denuncias por presuntas violaciones al Contrato Ley, así como señalamientos de abusos contra los derechos individuales de los trabajadores por parte del personal de confianza de la compañía.

Respecto a la aplicación de los beneficios, el sindicato detalló que el pago del retroactivo, correspondiente al periodo que comprende del 12 de febrero a la fecha actual, se efectuará próximamente. Asimismo, la actualización de los salarios en las distintas categorías del tabulador se verá reflejada en la nómina de las semanas 13 o 14 del año en curso.