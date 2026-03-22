Inauguran Utopías Mixiuhca en Iztacalco; Clara Brugada reafirma el derecho al bienestar colectivo

* La nueva infraestructura en la Ciudad Deportiva ofrece servicios gratuitos como el Centro de Cuidados y Desarrollo Infantil (07:30 a 16:00 horas), purificadoras de "Agua Bienestar" y atención integral para adultos mayores

* El complejo, que actualmente supervisa la Jefa de Gobierno, integra un mini golf de 18 hoyos, una pista de pump track y un auditorio artístico para garantizar el derecho pleno a la ciudad y al bienestar colectivo

*Ciudad de México, a 22 de marzo de 2026.* La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabeza en estos momentos el recorrido inaugural de la UTOPÍAS Mixiuhca, un nuevo espacio de bienestar y transformación social ubicado en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva, en la alcaldía Iztacalco.

Durante el trayecto, que continúa en desarrollo, la mandataria ha supervisado diversos módulos que ya se encuentran listos para dar servicio gratuito a la población de la Ciudad de México. Entre las primeras paradas destacó el módulo de Agua Bienestar, diseñado para que las familias obtengan agua purificada para el hogar mediante el rellenado de garrafones, así como el Auditorio Principal, que fungirá como sede de diversas expresiones artísticas y culturales.

Un punto central de la supervisión ha sido el Centro de Cuidados y Desarrollo Infantil, el cual operará en un horario extendido de 07:30 a 16:00 horas para recibir a las infancias en sus etapas más tempranas. Al respecto, la Jefa de Gobierno aseveró: _“Los cuidados y las actividades que realizamos en familia no son un lujo ni una actividad secundaria; son el corazón del desarrollo integral de nuestras niñas, niños y de toda la ciudadanía. En esta administración, los entendemos como un derecho social, no como un privilegio. Con la inauguración de esta nueva UTOPÍAS en Iztacalco, no solo fomentamos la salud, sino que garantizamos el derecho pleno a la ciudad y al bienestar colectivo”._

Asimismo, la mandataria visitó la Casa del Adulto Mayor y la Casa de Cuidado de las Tres Erres, consolidando el eje de protección social de este proyecto. En cuanto a la oferta recreativa, la UTOPÍAS Mixiuhca integra una pista de Pump Track y un área de Mini Golf de 18 hoyos, disponible para el público desde los 4 años de edad y con capacidad para atender hasta 60 personas por hora.

Debido a la magnitud de los servicios gratuitos que ofrece este complejo, la Jefa de Gobierno continúa el recorrido por las instalaciones para validar la operatividad de cada área antes de concluir la jornada inaugural.