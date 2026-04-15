Ciudad de México lanza plan de economía circular rumbo al Mundial de futbol

El programa Mundial Verde: Con Juego Limpio, el Planeta Gana es una estrategia de 10 ejes que busca convertir la Copa del Mundo FIFA 2026 en un catalizador de la economía local para la Ciudad de México, a la vez que reduce su impacto al medio ambiente, así lo informaron la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza este miércoles.

Uno de los objetivos es que parte del gasto que dejará el torneo llegue a quienes producen en el suelo de conservación, que representa el 60% del territorio de la Ciudad de México.

Las lineas de acción son Mundial libre de plásticos de un solo uso; economía circular; transformación de residuos en mobiliario urbano para nuestra ciudad; botanas locales, justas y saludables; ciudad lacustre; las Rutas del Campo; flores y colores; justicia climática; aire limpio; y de carrizo a matraca futbolera.

Con eje de Botanas Locales, Justas y Saludables, buscan impulsar el consumo del nopal, ya que la Ciudad de México es el segundo productor nacional de nopal, solo después de Morelos, por ello se desarrolló una línea de nopal deshidratado producida en Milpa Alta, que se distribuirá en los festivales futboleros, el FIFA Fan Fest y tiendas de autoservicio del polígono del Centro Histórico.

Apicultores de la zona chinampera de Xochimilco proveerán mieles de cortesía a hoteles participantes como parte de la bienvenida oficial a visitantes internacionales, “queremos que el Mundial llegue a los productores y a los agricultores de la Ciudad de México y así la economía se distribuye a lo largo y ancho de toda la capital”, dijo Álvarez Icaza.

El Fan Fest del Zócalo que operará del 11 de junio al 19 de julio con una expectativa de 55,000 personas diarias usará materiales reciclados en decoración, recipientes biodegradables en alimentos, vasos conmemorativos reutilizables para bebidas y paneles solares.

Se abrirán ocho rutas agroturísticas en el suelo de conservación para que visitantes nacionales y extranjeros conozcan la vocación rural, productiva y ambiental; con el programa Un millón de flores, floricultores de Xochimilco proveerán las plantas que adornarán las principales avenidas de la ciudad durante el torneo, generando derrama económica directa para las familias productoras.

Se producirán 500,000 matracas futboleras elaboradas con carrizo, una especie invasora que se extrae de los canales de Xochimilco y que ha sido transformada por chinamperos capacitados en colaboración con la Secretaría de Pueblos Indígenas.

Las autoridades lanzaron una convocatoria a empresas para adoptar home office durante el período mundialista, con el objetivo de reducir el tráfico y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Todas estas acciones están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU).