Amnistía advierte de "enormes" riesgos para los derechos humanos en el Mundial

Millones de aficionados que quieren ⁠disfrutar del Mundial se enfrentan a graves riesgos en materia de derechos humanos, dijo este martes Amnistía Internacional, que advirtió que el torneo se ⁠está alejando mucho del evento "seguro, libre e inclusivo" prometido inicialmente por la FIFA.

A poco más de 10 semanas del inicio del torneo, el 11 de junio en México, la organización de derechos humanos señaló que Estados Unidos, que acogerá tres cuartas partes de los partidos, está atravesando una "emergencia de derechos humanos" provocada por las deportaciones masivas, la aplicación ⁠agresiva de las leyes de inmigración y las restricciones a ⁠las protestas.

"Existen enormes riesgos en torno a este torneo", declaró a Reuters Steve Cockburn, director de justicia económica y social de AI. "Esto no parece (...) el Mundial seguro, libre, igualitario e inclusivo que se prometió hace ocho años cuando se le adjudicó, sino que también puede ser muy diferente de cómo se percibía hace tan solo 18 meses".

"Es un momento profundamente preocupante en Estados Unidos, que sin duda afectará a los aficionados que ​quieran participar en las celebraciones del Mundial", señaló.

Estados Unidos, México y Canadá serán los coanfitriones de la fase final. Se ha contactado con la FIFA para recabar sus comentarios.

AI afirmó que el año pasado fueron deportadas de Estados Unidos más de 500,000 personas, más de seis veces la capacidad del MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se disputará la final de la Copa del Mundo de la FIFA.

La organización señaló que las detenciones masivas y las deportaciones llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otras agencias han destrozado comunidades y podrían extenderse a las celebraciones del Mundial.

Amnistía pidió a la FIFA que utilizara su "enorme influencia" ante el Gobierno de Donald Trump para obtener garantías públicas de que no se llevarían a cabo operaciones de control de inmigración en los alrededores de los estadios, las zonas de aficionados, las fiestas para ver los partidos u otros eventos relacionados con el Mundial.

También pidió garantías de que se permitirían y facilitarían las protestas previstas.

AI afirmó que deberían levantarse las prohibiciones de entrada al país impuestas a los aficionados de Senegal, Costa de Marfil, Haití e Irán, y que deberían adoptarse medidas de protección para los aficionados LGBTQ+.

Riesgos en México y Canadá

En México, donde las autoridades han anunciado el despliegue de unos 100,000 efectivos de seguridad, incluidos 20,000 soldados, la organización advirtió de que una fuerte militarización podría dar lugar a abusos y a la represión de las protestas.

México tiene un largo historial de violaciones de los derechos humanos vinculadas a despliegues militares, incluidas desapariciones forzadas y torturas, señaló Cockburn, quien aseguró que los residentes ya han protestado contra la gentrificación, los desalojos y la escasez de agua relacionados con los preparativos del Mundial.

El día de la inauguración del torneo en la Ciudad de México, grupos de mujeres tienen previsto manifestarse para exigir justicia para sus familiares ⁠desaparecidos.

Cockburn afirmó que AI quiere que la FIFA, las fuerzas de seguridad y el Gobierno mexicano ⁠garantizaran que eso ocurriera y permitieran que se prestara atención a la ⁠cuestión.

En Canadá, AI señaló su preocupación por que los preparativos de la Copa del Mundo pudieran empeorar las condiciones de las personas sin hogar.

La entidad teme que los esfuerzos por "embellecer" Vancouver y ⁠Toronto puedan llevar a que se desaloje por la fuerza a las personas sin hogar de sus campamentos, repitiéndose lo ocurrido durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver.

AI señaló el reciente cierre de un centro de acogida de invierno utilizado por personas sin hogar en Toronto después de que el recinto fuera reservado para actividades relacionadas con la FIFA.

"Este evento generará un impacto económico de miles de millones de dólares y traerá cientos de miles de puestos de trabajo a nuestro país. El presidente se centra en hacer de esta la mejor Copa del Mundo de la historia, al tiempo que garantiza que sea la más segura de la historia", declaró un portavoz de la Casa Blanca.

La Oficina del Ministro de Seguridad Pública afirmó que Canadá estaba comprometido con la celebración de un Mundial "que refleje nuestros valores de respeto por ⁠los derechos humanos, la inclusión y el Estado de derecho".

No hubo una respuesta inmediata por parte de las autoridades de México.

AI afirmó que los aficionados deben ser conscientes de los riesgos y de sus derechos antes de viajar. "No estamos diciendo que no vayan. No estamos diciendo que no lo disfruten, pero se trata de conocer la realidad para tomar decisiones", dijo Cockburn.