Seguirán lluvias fuertes sobre el Valle de México

Para este lunes se prevén que las lluvias intensas se mantengan en el Valle de México, mientras que las temperaturas altas se mantendrán en la Península de Baja California y el Pacífico norte, mientras que en el Pacífico Sur y sureste del país se prevén precipitaciones fuertes, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el Valle de México se estimaron “condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, se prevé ambiente fresco a templado en la región; frío y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

“La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta. Asimismo, las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios”.

Para la península Baja California se estima “cielo medio nublado a nublado con chubascos en Baja California Sur y cielo parcialmente nublado sin lluvia en Baja California. Por la mañana, bancos de niebla en la costa occidental de la península, ambiente templado a cálido y frío con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas serranas del norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente caluroso en la región y extremadamente caluroso en el noreste de Baja California. Viento del noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California con posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur”.

Mientras que para el sureste del país se estima durante la tarde “ambiente cálido a caluroso, lluvias puntuales intensas en el sur de Chiapas, así como lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, acompañadas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo”, se indicó.