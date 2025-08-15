Sancionan a extorsionadores de agricultores michoacanos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este jueves sanciones contra los grupos criminales mexicanos Cárteles Unidos y Los Viagras, así como contra siete de sus miembros de alto rango, por su implicación en narcotráfico, actos de terrorismo y prácticas de extorsión en el sector agrícola de Michoacán.

La medida, adoptada en coordinación con el Departamento de Justicia, la DEA, el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera, forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para “eliminar por completo a las organizaciones criminales transnacionales que amenazan al pueblo estadounidense”.

Entre los sancionados de Cárteles Unidos figuran Juan José Farías Álvarez, alias el Abuelo, señalado como líder principal; Luis Enrique Barragán Chávez, Wicho, vinculado a la extorsión de productores; Alfonso Fernández Magallón, Poncho, acusado de reclutar exmilitares colombianos; y Edgar Valeriano Orozco Cabadas, el Kamoni, presunto coordinador de sicarios.

De Los Viagras fueron designados Nicolás Sierra Santana, el Gordo, fundador del grupo; Heladio Cisneros Flores, la Sirena, implicado en un asesinato de alto perfil; y César Alejandro Sepúlveda Arellano, el Botox, acusado de la muerte de un productor de cítricos.

Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas del país vecino del norte realizar transacciones con ellas.

Mientras que las instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones significativas para los sancionados podrían enfrentar restricciones o sanciones secundarias.

“Las sanciones de hoy llaman aún más la atención sobre las diversas e insidiosas formas en que los cárteles participan en actividades violentas y explotan un comercio que, de otro modo, sería legítimo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

De acuerdo con la OFAC, ambos cárteles protagonizaron sangrientos enfrentamientos en Michoacán, lo que afectó a comunidades enteras y a productores de aguacate, cítricos y ganado.

Además que han impuesto a las organizaciones pagos obligatorios bajo amenaza de muerte.