Incentivos para que empresas poblanas transiten a energías limpias, representará crecimiento del 40%

Puebla, Pue. Con los incentivos fiscales que ofrece el gobierno del estado a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) para que hagan la transición a energías limpias, proveedores de esos servicios sobre todo en fotovoltaicos, estimaron que habrá un crecimiento del 40% en la actividad durante el presente año.

El presidente del sector verde de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Arturo Pérez Lugo, explicó que este tipo de tecnología no solo debe ser empleada por industrias sino que también está al alcance de otro tipo de negocios, como son comercios, hoteles y restaurantes.

Indicó que en la práctica las empresas que están instalando paneles solares, obtienen un ahorro hasta del 50% en costos de luz, lo cual se refleja desde el primer mes.

Explicó que una inversión para este tipo de tecnología implica un gasto que no se puede hacer sin una planeación de dos años, por ello lleva un tiempo que se convenzan los propios empresarios, aunado a que todavía hay dudas sobre las energías limpias.

En este tenor, consideró que puede pesar más la desconfianza para no adoptarla que el tema de recursos para adquirirla. Agregó que en los rubros textil y automotriz, imperan más las quejas por el alza en las tarifas de luz, por ello hay una mayor transición a la energía fotovoltaica.

Sostuvo que las empresas grandes tienen la falsa idea de que deben parar sus operaciones para comprar energía a otra proveedora y dejar de recibir el suministro por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando “la realidad es que no invierten peso alguno y solo es firmar un contrato, porque son de las catalogadas de suministro calificado, es decir, que consumen más de un mega al mes”.

Fortalecerá competitividad

Sobre las Mipymes, explicó que dar incentivos por parte del gobierno estatal ayudará a fortalecer la competitividad del sector empresarial poblano.

Lo anterior, dijo, incluye el otorgamiento de apoyos económicos para la adquisición de paneles solares, a fin de reducir costos de energía eléctrica y promover el uso de fuentes limpias y renovables.

Reiteró que se prevé un crecimiento sostenido en la participación de empresas poblanas, las cuales lograrán disminuir sus gastos operativos y fortalecer sus cadenas de valor, al tiempo que contribuyen al cuidado del medio ambiente.

Por otro lado, confió en que la atracción de inversiones en energías renovables traiga beneficios para el caso de las empresas pequeñas del sector verde para colaborar en los servicios de mantenimiento o venta de productos, como son lámparas LED.

Destacó que Puebla representa un nicho de mercado en energías renovables, el cual empresas foráneas del sector están volteando a ver para atender, ya que en el norte del país han sacado provecho a esa necesidad de ahorros en luz con la compra de electricidad generada por el viento o sol.