Noboa anuncia cambio de ministros y un toque de queda nocturno en algunas provincias de Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció ⁠este lunes que el nuevo ministro de Ambiente y Energía asumirá el cargo el 30 ⁠de abril y también ⁠realizará un cambio en el Ministerio de Salud.

Noboa señaló que se cambiará a la actual ministra, Inés Manzano, pero no mencionó el nombre del funcionario que la reemplazará.

"En el ámbito energético, tendrá un nuevo liderazgo a partir del 30 de abril", escribió Noboa en un mensaje en X. "Durante la transición, se realizarán las operaciones necesarias para fortalecer la red del país".

Como ministro de Salud nombró a Jaime Bernabé Erazo, quien asumirá la cartera de forma inmediata, agregó.

Noboa dijo además que dispuso un toque de queda en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, ⁠Santo Domingo y Sucumbíos, así ⁠como en cuatro cantones, ⁠para operativos de las fuerzas del orden en contra ⁠de las bandas criminales.

La medida regirá del 3 al 18 de mayo entre las 23:00 hora local hasta las 05:00 horas del día siguiente.

El gobierno ha intensificado las operaciones de combate al crimen con el apoyo de Estados Unidos ⁠en las últimas semanas, lo que ha dado resultados positivos, según el gobierno.