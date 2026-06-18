El rey de España Felipe VI se reunirá con Claudia Sheinbaum el 25 de junio

El rey de España Felipe VI se reunirá con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el 25 de junio en México, un día antes de asistir a un partido del Mundial, como parte de la "intensificación de las relaciones bilaterales", anunció este jueves la Casa Real.

Ambos países tuvieron roces diplomáticos en los últimos años por la exigencia del gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera disculpas por los abusos cometidos en la conquista.

Pero recientemente hicieron gestos de acercamiento, como cuando el rey admitió en marzo que hubo "muchos abusos" en aquel periodo.

Poco después de esas palabras del jefe de Estado español, Sheinbaum informó que entre los jefes de Estado invitados al Mundial de fútbol, que se disputa en Norteamérica, estaba Felipe VI.

De camino a Guadalajara, donde asistirá al partido España-Uruguay el 26 de junio, "el rey hará una escala el jueves 25 de junio en Ciudad de México para atender la invitación de la presidenta Sheinbaum y mantener un encuentro bilateral en el Palacio Nacional", indicó la Casa Real en un mensaje transmitido a la AFP.

"Este viaje se enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales", agregó.

Interrogada el jueves sobre este encuentro, la presidenta mexicana dijo que buscará hablar "de los pueblos originarios" y "de su importancia en México a lo largo de la historia, desde antes de que llegaran los españoles".

Sheinbaum reiteró en su rueda de prensa matinal que si bien la Corona española no ha pedido perdón por la conquista, admitir que hubo abusos "es un paso". "Es muy importante que en España se reconozca la grandeza cultural de México (...) que viene del origen de los pueblos indígenas", afirmó.

La petición de una disculpa a la Corona española fue planteada primero en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, mentor y predecesor de Sheinbaum, pero la mandataria la sostuvo y no invitó al rey a su investidura en 2024.

En respuesta, España no envió representantes a la ceremonia.

El deshielo comenzó en octubre de 2025, cuando el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reconoció el "dolor e injusticia" causado a "los pueblos originarios" en América, a lo que siguieron las palabras del rey en marzo.

Sheinbaum, quien saludó los dichos del rey como un "gesto de acercamiento", dio por zanjado el desencuentro con España durante una visita a Barcelona en abril, cuando afirmó que "nunca ha habido" una crisis diplomática.