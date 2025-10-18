Desplegarán más de 2,800 policías por el Cruz Azul vs América en el Olímpico Universitario

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció que desplegará 2,864 elementos para el operativo “Estadio Seguro” con motivo del encuentro entre Cruz Azul y América, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, que se jugará este sábado 18 de octubre a las 21:05 horas en el Estadio Olímpico Universitario, ubicado en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la dependencia, el dispositivo tiene como objetivo resguardar la integridad física y patrimonial de los asistentes al Clásico Joven, considerado el partido más atractivo del fin de semana, pues definirá posiciones clave rumbo a la Liguilla.

Seguridad dentro y fuera del estadio

El operativo contará con la participación de 864 policías de la SSC, apoyados por 45 patrullas, 18 motopatrullas, cuatro grúas, un autobús y una ambulancia del ERUM, además de un helicóptero de los Cóndores que realizará sobrevuelos preventivos en la zona sur de la capital.

A ellos se sumarán 2,000 elementos de la Policía Auxiliar (PA), distribuidos al interior del recinto para inhibir delitos, prevenir riñas y mantener el orden público. En los accesos principales se instalarán filtros de revisión para detectar y decomisar objetos que puedan ser utilizados para agredir o alterar el orden.

Asimismo, la SSC implementará un operativo contra la reventa de boletos en las inmediaciones del estadio y zonas aledañas, reforzando la vigilancia desde temprana hora.

Cortes viales y alternativas de movilidad

Por su parte, los agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito aplicarán un dispositivo de vialidad con cortes a la circulación en avenidas cercanas al inmueble, con el fin de garantizar la movilidad de peatones y automovilistas antes y después del encuentro.

Las autoridades recomendaron anticipar los traslados y seguir las alternativas viales que se informarán en tiempo real a través de las cuentas oficiales de la SSC: @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX.

Un duelo por el liderato y el orgullo

El Clásico Joven reunirá a dos de los equipos más en forma del torneo. Cruz Azul llega invicto como local en 21 partidos oficiales y busca su tercera victoria consecutiva ante América, algo que no logra desde 1980. América, por su parte, mantiene un paso firme como líder y no ha perdido como visitante en todo el torneo.

El encuentro promete ser una batalla por la cima del Apertura 2025, con el agregado de que el ganador podría asegurar matemáticamente su clasificación a la Liguilla. El partido se transmitirá por Canal 5, TUDN y VIX.