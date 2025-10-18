Lectura 3:00 min
Frente frío 8 y baja presión traerán lluvias intensas a cinco estados este domingo 19 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este domingo 19 de octubre de 2025 continuarán las lluvias intensas en el sureste de México, mientras que en el norte y noreste del país se prevé un ligero descenso de temperatura por el paso del frente frío número 8, acompañado de rachas de viento y lluvias aisladas
Probabilidad de desarrollo ciclónico
De acuerdo con el pronóstico a 48 horas emitido por el SMN, los canales de baja presión que se extienden sobre la Península de Yucatán y el sureste de la República, en combinación con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sureste de Chiapas y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y oriente del país.
Las precipitaciones más intensas se concentrarán en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros. En tanto, se esperan lluvias muy fuertes en Guerrero, Puebla y Quintana Roo, y chubascos con lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz y Yucatán
Frente frío número 8
El frente frío número 8, en desplazamiento sobre el noreste del territorio nacional, generará rachas de viento de hasta 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de rachas de 45 a 60 km/h en Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y las costas de Tamaulipas y Veracruz.
Asimismo, se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
Temperaturas máximas y mínimas
El ambiente más cálido del país se registrará en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C.
En tanto, durante la madrugada del lunes 20, las temperaturas mínimas descenderán hasta los 0 °C o menos en zonas serranas de Baja California y Chihuahua, y entre 0 y 5 °C en regiones altas de Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Estado de México y Puebla
Recomendaciones
El SMN advirtió que las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, deslaves, crecida de ríos y arroyos, así como encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Las autoridades llaman a la población a mantenerse atenta a los avisos del organismo y seguir las indicaciones de Protección Civil para evitar riesgos.