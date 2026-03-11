Reportan 455.7 delitos de alto impacto cada 24 horas

El gobierno de México aseguró que el promedio diario de homicidios dolosos registró una disminución en febrero de 2026, no obstante, el promedio diario de delitos de alto impacto subió en su comparación mensual.

Durante el informe mensual de incidencia delictiva presentado en la conferencia matutina presidencial de este martes, 10 de marzo, se informó que el promedio diario de homicidios pasó de 50.9 casos en enero a 48.8 en febrero, según las cifras presentadas por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco.

Destacó que, si se compara con el inicio de la actual administración, en septiembre de 2024, cuando se registraban 86.9 homicidios diarios, la cifra de febrero representó una reducción de 44%, equivalente a 38 homicidios menos por día.

Además, señaló que febrero de 2026 fue el mes con el promedio diario más bajo de homicidios en los últimos 11 años, al compararse con los registros de los meses de febrero de la última década.

Promedios

De igual manera, el reporte de Incidencia Delictiva para febrero del 2026, reveló que el promedio diario de delitos de alto impacto tuvo un incremento.

En enero del presente año, las autoridades federales documentaron un promedio de 455.5 delitos de esta índole, mientras que para febrero del 2026 la cifra se ubicó en 457.3, es decir una diferencia de 1.8 puntos.

Por otro lado, las autoridades realizaron un promedio de los dos primeros meses del 2026, lo cual arrojó una cifra preliminar de 456.3 delitos de alto impacto diarios.

De confirmarse este promedio a lo largo del año, se podría registrar la cifra más baja desde al menos 2018.

En dicho año, las autoridades federales registraron un promedio diario de 969.4 delitos de alto impacto.

Para el año pasado, se registraba un promedio de delitos de 514.6, mientras que para el 2024, la cifra fue de 601.3.

Las fases

En otro tema, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que el Ejército intentó capturar con vida a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, pero el operativo derivó en un enfrentamiento luego de que el presunto líder criminal abriera fuego contra las fuerzas federales.

Se explicó que la operación tuvo dos fases. La primera ocurrió en unas cabañas, donde murieron un oficial y un elemento de tropa durante el enfrentamiento inicial.

Posteriormente, en una zona boscosa, fuerzas especiales localizaron a Oseguera Cervantes acompañado de dos escoltas.