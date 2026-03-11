Biciclo

La Comisión de Quejas del INE resolvió asuntos pendientes en Coahuila. Por un lado, frenó la contratación de tres aspirantes a capacitadores electorales ya que a los muy vivos les confirmaron que tienen militancia activa en el Revolucionario Institucional. Por otro, bateó una denuncia del tricolor contra el PT por presunta calumnia; los consejeros determinaron que las críticas sobre un Congreso "secuestrado" son parte del debate político.

Pelota

Desde hoy, la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá su propia huella numismática en México. Tras ser publicado en el Diario Oficial, entra en vigor el decreto para emitir tres monedas conmemorativas: una de oro ($25), una de plata ($10) y una bimetálica ($20). La iniciativa, aprobada por casi la totalidad de la Cámara de Diputados, busca celebrar la trascendencia del torneo y fomentar el coleccionismo.