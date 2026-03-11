Marc Spiegel: “en tres años Gallos Blancos puede duplicar su valor”

A Marc Spiegel la ciudad de Querétaro le recuerda al clima del sur de California, incluso, antes de aterrizar por primera vez, no la conocía y menos a los Gallos Blancos, equipo que hoy es su proyecto deportivo al 100% financiando desde su fondo de inversión Innovatio Capital.

Antes de que cumpla un año como propietario (julio de 2025), el empresario estadounidense inserta la marca Q50 (número del año de fundación del club) en el ecosistema de negocios de la ciudad, de la región y con eco hacia Estados Unidos. Convocó a la presentación de la plataforma The Business Club, que reúne selectivamente a líderes y empresas que compartirán sus conocimientos en un circuito cerrado, por invitación y membresía.

Marc aún no domina el español, pero no se necesita cuando se habla el idioma de la clase empresarial.

“Primero, gracias por su apoyo. Now english. I think as an investor perspective”, dijo Marc al abrir la conversación.

En el evento atendió a El Economista en una charla en la que habló sobre el valor que puede generar la compra de una franquicia de futbol mexicano y detalles del proyecto con Gallos.

_¿A qué velocidad puede crecer la marca Gallos Blancos en tres años?

“Creemos que sin duda podría duplicar su valor. Sabemos lo que está pasando en la liga en cuanto a mejoras. Eso sin duda generará más ingresos. Pero como vemos, la oportunidad aquí es que solo hay 18 equipos, por lo tanto, hay escasez. Viví en Atlanta, una ciudad donde el dueño pagó 75 millones de dólares por un equipo que ahora vale 1,100 millones después de 10 años. Así que, creemos que ese tipo de crecimiento es posible en México. Será necesario que los dueños (de otros equipos) y mis compañeros empresarios trabajen con la mentalidad de que juntos somos más fuertes y cuanto más hagamos para apoyar, sobre todo a los equipos menos valiosos, en cuanto más suceda eso, más valor obtendrán todos los equipos de la liga”.

_ Es cierto o falso: ¿El club Querétaro vale 120 millones de dólares?

“En realidad, más que eso. No comentaré sobre la cifra exacta, pero puedo decir que son más de 120 millones, pero no más de 150 millones. Creemos que en realidad pagamos un muy buen precio. Basándonos en lo que hemos experimentado y en lo que creemos que sucederá con la liga, conseguimos un muy buen trato y estamos muy contentos de ser parte de esta liga.”

_ ¿Qué novedades has visto en la administración del equipo que quizá no esperabas encontrar al empezar?

“No ha habido muchas sorpresas. Se ha reforzado nuestra convicción de invertir aquí, en esta liga. Sin duda, nos ha tranquilizado saber que muchas de esas razones, no solo son las que pensábamos, sino incluso mayores”.

_¿Qué empezaste desde cero al dirigir este club?

“Revisamos cada aspecto del negocio y evalué durante los primeros meses, por lo tanto, incorporamos un nuevo liderazgo. La única que se mantuvo fue Mariana Costa (Chief Financial Officer) a quien llamamos la Reina del Club. En el área financiera, lleva unos 10 años”.

_ ¿Cuál es tu sueño para el club dentro de 10 años? Piensas tener la marca Gallos Blancos en el baloncesto, el béisbol, o algo similar como hacen en Europa?

“Buscamos expandirnos a otros deportes, pero sin duda queremos expandir las marcas. Vemos esto como una oportunidad. Sabemos que hay aficionados, no solo en nuestro mercado, sino que esperamos atraer nuevos y centrarnos en que los jóvenes se conviertan en fans. Construir una marca moderna, atractiva y asegurarnos de no estar solo en esta área, sino también en México, Estados Unidos y, potencialmente, en otros mercados”.