Libertad de expresión baja en México

La libertad de expresión y de prensa tuvo en 2025 un “deterioro de alcance dramático’’ en América, revela el Índice Chapultepec.

“Esta sexta edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa de las Américas registra un deterioro de alcance dramático en las condiciones de estos derechos comunicacionales en el hemisferio: el promedio global descendió a 47,10 puntos, el nivel más bajo registrado en las seis ediciones del barómetro’’, cita el estudio confeccionado a partir de la evaluación de 195 expertos sobre libertad de expresión en 23 países.

Desde Miami, durante la presentación del reporte, Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), advirtió que los resultados confirman “un deterioro significativo tanto en regímenes autoritarios como en democracias consolidadas’’, que es reflejo de una tendencia regional marcada por presiones políticas, violencia, acoso judicial y crecientes riesgos para el ejercicio del periodismo.

Sobre México, el documento precisa que el país alcanzó 34.9 puntos, de un máximo teórico de 100, la calificación más baja desde la primera edición del Índice Chapultepec, en 2020, colocándose en el lugar 18 del barómetro, cinco posiciones abajo respecto de la medición de 2024.

“La inefectividad de los mecanismos de protección para los periodistas se mantiene en México, una de las naciones más peligrosas del mundo para el oficio de informar, con nueve homicidios perpetrados por el crimen organizado, en medio de dinámicas en las cuales funcionarios han protagonizado agresiones y hostigamiento.

“Con un Estado que no comete los asesinatos de manera directa, pero que no ha podido garantizar la vida de los comunicadores sociales, hubo 9 asesinatos de periodistas en México durante el período de análisis”, consigna.

Los números de la dimensión “Actuación del Estado contra la Violencia e Impunidad contra Periodistas y Medios’’, detalla, se mantienen “en cifras rojas: 6.93 puntos de 40 posibles”.

“Adicionalmente, prácticas restrictivas contra la expresión ciudadana produjeron que la dimensión ‘Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse’ fuera calificada con sólo 8.91 puntos de un máximo teórico de 30”, agrega.

Así como que el desempeño normativo hacia la Comunicación Social se mantuvo sobre el nivel medio en la dimensión “Control de Medios y Periodismo”, con 19.06 puntos, de un máximo teórico de 30, “que refieren a la posibilidad de sostenibilidad de la prensa independiente”.