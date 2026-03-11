Aureliano Hernández es electo auditor por los siguientes 8 años

“No vengo a cumplirle a nadie”, lanzó el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, tras ser electo por un periodo de 8 años por la mayoría de las y los integrantes del Pleno de la Cámara de Diputados.

En breve declaración a medios, Palacios Cardel, quien obtuvo 472 votos de diputadas y diputados de todas las bancadas de San Lázaro, se dijo orgullo de aceptar el cargo, al tiempo que afirmó que no busca cumplir con nadie, pues, agregó, su trabajo estará comprometido con la honestidad y “nunca le voy a fallar a la soberanía que tuvo a bien votar (por él)”.

Incluso, al ser cuestionado sobre sí garantizará independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el recién nombrado auditor superior aseguro que “totalmente”, no sin antes expresar: “no vengo a cumplirle a nadie”.

Luego de que la mañana de este martes se diera a conocer la terna de los aspirantes mejor calificados para renovar la titularidad de la ASF, que fue conformada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzure; dejando fuera al entonces titular del máximo ente fiscalizador, David Colmenares Páramo, quien buscaba la reelección por otros ocho años.

Comenzó a sonar con fuerza el nombre de Aureliano Hernández Palacios Cardel como el elegido por Morena y sus aliados para encabezar la votación.

Ya en el pleno, cada una de las y los diputados procedieron a votar por cédula, es decir, a través de una papeleta que se depositó una a una dentro de una urna transparente. Dicho proceso, que duró cerca de 2 horas, dio como resultado 472 votos para Aureliano Hernández Palacios Cardel; un solo voto para Elizabeth Barba Villafán; 6 votos para Luis Miguel Martínez Anzure; 2 votos nulos y 19 papeletas inutilizadas.

En consecuencia, tras haber alcanzado la votación por mayoría calificada de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, Aureliano Hernández Palacios Cardel fue designado como auditor superior de la Federación, por un periodo de ocho años, a partir del 15 de marzo de 2026 y hasta el 14 de marzo de 2034.

Perfil

Palacios Cardel, es originario de Veracruz y economista. Actualmente se desempeñaba como auditor especial del Gasto Federalizado en la ASF, cargo que asumió en octubre de 2025, tras la renuncia de Emilio Barriga Delgado, quien en ese entonces anunció que dejaría su puesto para competir por la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación.

Antes de este nombramiento, Palacios Cardel ya formaba parte de la Auditoría Superior de la Federación, ya que desde 2018 ejercía el cargo de director General de Auditoría del Gasto Federalizado “D” .

Previamente, en noviembre de 2015, fue nombrado como director General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) de la Ciudad de México, cargo al que subió a sólo cuatro meses de haber llegado a dicha dependencia local como Director de Recursos Humanos y Servicios Generales.

Por otro lado, en 2013 fue Director de Planeación y Finanzas del programa Calidad de Vida Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México; mientras que en 2009 fue Director General de Administración de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

A Aureliano Hernández Palacios Cardel se le identifica como un personaje cercano a David Colmenares Páramo, ahora extitular de la ASF y a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, ya que es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, exsecretario particular de Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México.