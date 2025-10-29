Rector de la UNAM convoca a evitar que “amenazas virtuales siembren el temor" en facultades y escuelas

Esta mañana, durante la entrega del Premio Universidad Nacional y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2025, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas señaló que durante ”estas semanas difíciles, y aun con contratiempos, nuestra comunidad ha demostrado que la seguridad y la estabilidad no se imponen, se tejen con capacidad de escucha y diálogo, solidaridad y resiliencia, empatía y prudencia, corresponsabilidad y planeación estratégica”.

Lomelí Vanegas recordó que además de fortalecer la infraestructura, los procesos de comunicación y canalización, así como los protocolos y medidas de seguridad, la Universidad ha hecho del cuidado de la salud mental y del acompañamiento integral al estudiantado una de sus prioridades.

El doctor Lomelí convocó a evitar que “amenazas virtuales siembren el temor en nuestras Facultades y Escuelas” y afirmó que la UNAM atenderá con responsabilidad los riesgos, revisará sus protocolos de actuación y sistemas de seguridad.

Aseguró que la Universidad “no se deja vencer por falsas amenazas ni presiones externas y, sobre todo, no se detiene” por lo que hizo un llamado a regresar a las actividades presenciales “ahí en donde todavía están suspendidas”.

El rector también reconoció que el ímpetu y la esencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) radica en quienes investigan con precisión, educan con pasión, defienden la razón y se forman con espíritu reflexivo, así como “en las trabajadoras y los trabajadores universitarios, cuyo empeño diario hace posible las funciones sustantivas de esta casa de estudios”.

Durante su mensaje, el rector destacó que este año se reconoce a 33 universitarias y universitarios que nos recuerda que la generación del conocimiento, la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura no son solo labores intelectuales, sino actos enfocados en la edificación de un porvenir con menos injusticias y una mayor movilidad social.

Finalmente agradeció a las y los premiados por “recordarnos que la Universidad Nacional es, ante todo, un proyecto social, cultural y humanístico de largo aliento”.