¿Quiénes son las tres candidatas de Sheinbaum para dirigir la Fiscalía General de la República?

La renuncia de Alejandro Gertz Manero abrió un proceso interno para renovar la Fiscalía General de la República (FGR). Este miércoles 3 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, de una lista inicial de 43 aspirantes, seleccionó a tres mujeres como finalistas para dirigir el organismo autónomo.

“Es tiempo de mujeres”, afirmó la mandataria al confirmar la terna integrada por Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojórquez Beltrán, cuyos perfiles fueron enviados al Senado para su análisis y eventual votación.

Sheinbaum destacó que uno de los pendientes en la estrategia de seguridad nacional es fortalecer la coordinación entre fiscalías estatales y la FGR, una tarea que recaerá en la nueva titular.

¿Quiénes integran la terna de mujeres para dirigir la FGR?

Ernestina Godoy: Exfiscal de CDMX y cercana al proyecto de la 4T

Ernestina Godoy Ramos, exfiscal de la Ciudad de México y actual consejera jurídica del Ejecutivo federal, es considerada una de las figuras con mayor posibilidad de encabezar la FGR por su trayectoria jurídica, legislativa y su cercanía política con el gobierno federal.

Trayectoria en justicia y procuración

Godoy Ramos ha desarrollado su carrera en la defensa de derechos humanos, litigio y procuración de justicia. Dirigió la Procuraduría General de Justicia de la capital en 2018 y, tras la transición institucional, se convirtió en la primera fiscal de la Ciudad de México, cargo que ocupó hasta 2024.

Durante su gestión impulsó investigaciones sobre violencia de género, delitos de alto impacto y redes inmobiliarias irregulares, además de una reestructuración operativa de la fiscalía.

Experiencia legislativa

También cuenta con una amplia carrera parlamentaria:

Diputada local (2012–2015)

Diputada federal en la LXIII Legislatura (2015–2018)

Coordinadora de Morena en el Congreso capitalino (2018–2021)

En 2024 obtuvo un escaño en el Senado junto a Omar García Harfuch, fórmula que ganó con el 54.3% de los votos en la CDMX. Sus antecedentes , procuración de justicia, trabajo legislativo y vínculo político con el oficialismo, coloca a Godoy entre los perfiles con mayor visibilidad en el proceso.

Maribel Bojórquez: Especialista en investigación criminal y cooperación internacional

Maribel Bojórquez Beltrán es abogada por la UNAM y destaca por su experiencia en investigación criminal, operación de carpetas de alto impacto y coordinación interinstitucional, tanto a nivel nacional como internacional.

Cargos clave

Ha ocupado puestos estratégicos en instituciones de seguridad y procuración de justicia:

Directora General en la extinta PGR (2010–2013)

Investigadora en la Embajada de Estados Unidos en México (2013–2015)

Fiscal Desconcentrada en Milpa Alta (2018)

Subprocuradora de Averiguaciones Previas en la FGJ-CDMX (2019)

Actualmente forma parte de la estructura de la Fiscalía General del Estado de México, donde ha participado en labores de control institucional y fiscalización. Su perfil es visto como uno de los más técnicos dentro de la terna, por su manejo operativo y experiencia en investigación de campo.

Luz María Zarza: Jurista mexiquense con carrera en el ámbito judicial y electoral

Luz María Zarza Delgado tiene más de 30 años de experiencia en los poderes judicial, ejecutivo, legislativo y electoral. Hasta 2024 fue directora jurídica de Pemex, cargo al que renunció para competir por una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Formación y trayectoria

Es licenciada, maestra y doctora en Derecho por la UAEM y la UNAM. Entre los cargos más relevantes de su carrera destacan:

Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Edomex (2006–2008)

Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México (2009–2012)

Consejera electoral del IFE en Edomex (2005)

Coordinadora estatal de Alerta de Género (2013–2017)

Abogada general de la UAEM (breve periodo en 2017)

Jefa y asesora jurídica en distintas dependencias del gobierno mexiquense

Paso por Pemex y docencia

De 2018 a 2024 estuvo al frente de áreas jurídicas estratégicas de la empresa productiva del Estado, primero como subdirectora y luego como directora. Ha sido profesora universitaria durante más de dos décadas en instituciones como la UAEM, el Tecnológico de Monterrey y la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México.

Su trayectoria combina experiencia jurídica, administrativa y electoral, la convierte en una aspirante con un perfil amplio en conocimiento institucional.