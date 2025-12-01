Ernestina Godoy revisa junto a César Oliveros asuntos relacionados a la FEMDO

Ernestina Godoy Ramos, encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), se reunió con César Oliveros Aparicio, quien asumió la titularidad de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La funcionaria indicó que Oliveros Aparicio es un servidor público, a quien conoce desde hace muchos años y cuyo trabajo siempre se ha caracterizado por su capacidad técnica, profesionalismo y honestidad.

A través de redes sociales, Godoy Ramos refirió que revisó junto al nuevo titular de la FEMDO “los asuntos relacionados con el área de su competencia”, la cual estuvo a cargo de Alfredo Higuera Bernal.

Cabe recordar que Oliveros Aparicio operó como coordinador de investigaciones de delitos de alto impacto, cuando Ernestina Godoy se desempeñó como fiscal General de Justicia de la Ciudad de México.

Desde la semana pasada, la encargada de Despacho comenzó a realizar movimientos en la FGR, tras la salida de Alejandro Gertz Manero. En este tenor, también designó a Héctor Elizalde Mora como director de la Agencia de Investigación Criminal, en lugar de Felipe de Jesús Gallo.