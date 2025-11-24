Puentes Alameda 1 y 2 en Edomex beneficiarán a un millón de personas en sus traslados por la ZMVM

Esta vialidad facilitará la conexión con las autopistas 150D México-Puebla y la 136 D Peñón-Texcoco.

Su nuevo diseño incluye estudios de geotecnia y estabilidad del suelo para llevar a buen término la obra.

La reconstrucción de los puentes vehiculares Alameda Oriente 1 y 2, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México en la zona limítrofe con la Ciudad de México, mejorará la conectividad y la movilidad de más de un millón de personas, informó el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT).

Esta vialidad es de suma importancia, dado que registra un tránsito promedio diario de 65 mil vehículos, por lo que una vez concluida facilitará la conexión con las autopistas 150D México-Puebla y la 136 D Peñón-Texcoco.

En la obra se invertirán mil 741 millones de pesos, de los cuales 267 millones de pesos serán ejercidos en este año.

El Alameda Oriente 1 tendrá una longitud de 700 metros, mientras que el Alameda Oriente 2 medirá 500 metros; en este último, con una cuadrilla de cien trabajadores y 20 máquinas, ya se realizan obras de cimentación de pilotes de concreto y material metálico.

La reconstrucción de ambas estructuras avanza en tiempo: se prevé que las obras del Puente Alameda 2 concluya el 2 en julio de 2026 y del Puente Alameda 1 en octubre de 2027. De esta forma, quedará restablecida la movilidad de la zona oriente de la Ciudad de México y su conexión con el Estado de México.

Estos puentes fueron afectados tras los sismos de 2017. Debido a los daños que sufrieron, su nuevo diseño tiene como base estudios de geotecnia y estabilidad del suelo, así como estructurales para llevar a buen término la obra.

La SICT, a través del Centro SICT México, también realizó trabajos de mejoramiento vial en Periférico Oriente, a la altura de la Alameda Oriente, para solucionar los encharcamientos y baches recurrentes en la región. La intervención consistió en elevar el nivel de la vialidad mediante concreto fluido y carpeta asfáltica, a fin de garantizar mayor fluidez y seguridad al tránsito.

Estas acciones forman parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México y atienden a las instrucciones del Gobierno de México de fortalecer la infraestructura de movilidad en beneficio de las y los ciudadanos.