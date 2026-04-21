Puente “La Mexiquense” avanza con inversión de 484 millones de pesos y conectará al AIFA

En beneficio de más de 15 mil habitantes de Ecatepec y Tecámac, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, impulsa la construcción del Puente “La Mexiquense” con una inversión de 484.4 millones de pesos, infraestructura clave que agilizará la conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Para cumplir con los plazos establecidos, la obra mantiene un esquema de trabajo continuo durante las 24 horas. El montaje de las trabes tipo cajón se programa en horario nocturno, con el fin de disminuir afectaciones al tránsito vehicular en la zona y reforzar la seguridad en las maniobras constructivas.

Estas estructuras se apoyan en columnas de concreto prefabricado que aportan resistencia, estabilidad y mayor vida útil al puente. La obra contempla dos cuerpos independientes y paralelos, cada uno con una longitud de 523 metros, lo que permitirá una operación más eficiente del flujo vehicular.

El puente forma parte de los 14.5 kilómetros de la Vialidad Mexiquense, corredor estratégico libre de peaje que mejorará la movilidad entre Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla, y facilitará el acceso al AIFA. Esta acción se integra al programa “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.