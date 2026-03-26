Puebla está en el mundial, recibe a Perú y España en partido de preparación

Se trata de un encuentro de talla internacional, que consolida a la entidad como sede de eventos deportivos de gran relevancia.

España disputará en Puebla su último partido amistoso para la Copa del Mundo.

CIUDAD DE MÉXICO.- Puebla ya está en la Copa del Mundo 2026 y se consolida como sede de eventos deportivos de relevancia internacional. La selección de Perú jugará el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc un partido amistoso con su similar de España, rankeada como número uno por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), así lo anunció el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

En sintonía con la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el deporte es una herramienta para reconstruir el tejido social, el gobernador Alejandro Armenta Mier, subrayó que Puebla será protagonista de lo que denominaron “Tierra de Campeones, la Prueba Final”, en el estadio mundialista.

El titular del Ejecutivo afirmó que la entidad albergará el mejor juego amistoso internacional previo al Mundial 2026, con la selección de España vigente monarca del torneo de selecciones en Europa, lo que refrenda a Puebla como tierra de Campeonas y Campeones. "Estamos preparados para recibirles, porque Puebla es el Latido de México", afirmó.

Foto: Gobierno de Puebla

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, viajará próximamente a México para realizar la presentación oficial del encuentro junto con el gobernador de Puebla.

Cabe recordar que el Estadio Cuauhtémoc el próximo 22 de mayo, también será casa de la Selección Mexicana para enfrentar al combinado de Ghana, lo anterior como parte del cierre de la preparación rumbo al Mundial de 2026.