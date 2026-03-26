Bolsa mexicana cae 1.65% ante preocupaciones sobre la guerra en Oriente Medio

Las bolsas de valores de México registraron fuertes pérdidas en la sesión de este jueves. Los índices accionarios locales cayeron tras un repunte de tres jornadas, mientras el mercado volvió a mostrar nerviosismo por los posibles efectos de la guerra en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, perdió 1.65% a 67,061.34 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cedió 1.63% al nivel de 1.336,63 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores terminaron la jornada en terreno negativo. Destacaron las caídas de la empresa de infraestructura Pinfra, con 4.04% a 280.22 pesos, Megacable, con 2.90% a 63.28 pesos, e Inbursa, con 2.64% a 44.32 pesos.

Después de tres jornadas consecutivas con ganancias, las bolsas locales bajaron, mientras los inversionistas estudiaban las noticias sobre la guerra en Oriente Medio, ya las amenazas de Donald Trump a Irán de buscar un acuerdo o enfrentarse a una destrucción mayor.

"Donald Trump han disparado las alarmas sobre la estabilidad energética. En este contexto, el mercado abandonó los activos de riesgo en mercados emergentes para refugiarse en el dólar", destacó en una nota Laura Torres, directora de Inversión para IMB Capital Quants.