Inicia apoyo de tarifas de verano para usuarios domésticos de CFE

20.8 millones de usuarios y sus familias en México reciben este beneficio

La tarifa de verano es un esquema que amplía temporalmente los rangos de consumo subsidiados para los hogares ubicados en zonas con altas temperaturas en distintas entidades del país. No obstante, su aplicación no se determina únicamente por estado o municipio, sino por localidad, conforme a las condiciones climáticas registradas. Este apoyo lo reciben el 42% de las y los usuarios totales del país, es decir, 20.8 millones de usuarios y sus familias.

Este beneficio reconoce que, ante condiciones climáticas extremas, el uso de ventiladores, aire acondicionado y otros equipos de enfriamiento puede aumentar el consumo de energía eléctrica en los hogares. Está dirigido exclusivamente a usuarios domésticos de bajo consumo que se encuentran en localidades clasificadas dentro de las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, las cuales se asignan con base en la temperatura media mínima registrada durante el verano.

De acuerdo con el esquema tarifario vigente de alcance nacional, el verano se define como los seis meses consecutivos más cálidos del año en cada localidad con base en reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Este esquema es un apoyo temporal que busca acompañar a las familias durante los meses de mayor temperatura media; sin embargo, ello no significa que deba incrementarse el consumo de energía eléctrica. Mantener hábitos de uso eficiente permite cuidar la economía del hogar y contribuir al buen funcionamiento del sistema eléctrico.

Una vez que concluye este periodo, los rangos de consumo regresan a los niveles establecidos para la temporada regular, por lo que es importante que los usuarios tengan presentes las fechas en que finaliza la tarifa de verano en su localidad. Los usuarios pueden validar si su comunidad obtiene este beneficio en su aviso recibo, donde aparece el tipo de tarifa asignada.

Por ello, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recomienda adoptar prácticas que contribuyan al uso eficiente de la energía eléctrica, tales como aprovechar la ventilación natural del hogar, utilizar iluminación eficiente, ajustar correctamente los equipos de enfriamiento y desconectar aparatos eléctricos cuando no estén en uso.