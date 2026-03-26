Pemex reduce en 0.5% su producción de hidrocarburos en febrero

La producción de hidrocarburos líquidos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en febrero fue de 1.646 millones de barriles diarios, con lo que se redujo en 0.5% en un mes, publicó la petrolera del Estado mexicano este jueves.

Este volumen promedio de producción del segundo mes del año fue a la vez 1.6% superior al de febrero del 2025, ya que tanto la extracción de petróleo crudo como la de condensados aumentó en un año, reportó Pemex.

La producción sólo de crudo en febrero pasado fue de 1.367 millones de barriles por día, con lo que igualmente se observó una reducción mensual: de 0.4%, y en términos anuales hubo un aumento de 0.07 por ciento.

En el caso de los condensados que son líquidos pentanos que se ubican principalmente en yacimientos de gas y que tienen mayor valor pero un mercado menos activo, la producción en febrero fue de 278,602 barriles por día, con una caída mensual de 1.4% aunque en un año se observa un aumento de 9.7% en este indicador.

La producción de gas natural en febrero fue de 4,829 millones de pies cúbicos al día, con una caída mensual de 0.3%, mientras que en un año se incrementó en 9.1%, según los últimos indicadores de la empresa del Estado.