Juez de EU cuestiona la prohibición de que Maduro use fondos venezolanos en su defensa

Un juez estadounidense cuestionó el jueves la justificación del Gobierno de Estados Unidos para impedir que el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro use fondos del país sudamericano ⁠para sufragar su defensa frente a los cargos de narcotráfico ⁠que se le imputan, pero dijo que no desestimaría el caso por ese motivo.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, acudieron a la audiencia en un tribunal federal de Manhattan vestidos con el uniforme carcelario de color beige, más de dos meses después de que las fuerzas militares estadounidenses los capturaron en un ataque en Caracas y los trasladaron a Nueva York.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, se han declarado inocentes de los cargos, entre los que se incluye la conspiración para cometer narcoterrorismo y se encuentran encarcelados en Brooklyn a la espera de juicio.

Habían solicitado al juez federal de distrito Alvin Hellerstein que desestimara los cargos, alegando que su imposibilidad de recurrir a fondos públicos venezolanos está vulnerando su derecho a contar con un abogado de su elección, el que es amparado por la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Sus abogados han dicho que Maduro y Flores no pueden permitirse pagar los honorarios de su defensa por sus propios medios.

El fiscal Kyle Wirshba argumentó que las sanciones estadounidenses que bloquean los pagos se basan en intereses de seguridad nacional y política exterior. Hellerstein se mostró escéptico ante ese argumento, señalando que Estados Unidos había relajado las sanciones a Venezuela desde la destitución de Maduro.

"El acusado está aquí, Flores está aquí. No representan ninguna amenaza adicional para la seguridad nacional", dijo Hellerstein, un juez nombrado por el presidente demócrata Bill Clinton. "El derecho que está en juego, por encima de otros derechos, es el derecho a la asistencia letrada constitucional".

El jueves por la mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los periodistas que se presentarían más casos contra Maduro, sin ofrecer detalles.

MADURO CAPTURADO POR LAS FUERZAS ESPECIALES

Las fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro y a Flores en una sorpresiva redada el 3 de enero en su residencia de Caracas y los trasladaron en avión a Nueva York para que se enfrenten a cargos de tráfico de drogas, una operación detallada en un análisis de Reuters sobre la misión secreta y sus repercusiones geopolíticas.

Los ⁠fiscales argumentan que, dado que Estados Unidos no ha reconocido a Maduro como presidente legítimo de ⁠Venezuela desde 2019, ni él ni Flores deben esperar que el Gobierno estadounidense permita ⁠que Venezuela pague sus honorarios legales. Los fiscales afirman que a Maduro y Flores se les pueden asignar defensores públicos si no pueden permitirse sus propios abogados.

Wirshba dijo que Maduro y Flores podrían ⁠impugnar las sanciones presentando una demanda separada contra el Departamento del Tesoro, que se encarga de aplicar las sanciones.

Hellerstein preguntó si podía ordenar al Tesoro que modificara las sanciones para permitir que el Gobierno venezolano pagara los honorarios legales. Wirshba respondió que Hellerstein no podía hacerlo porque el poder ejecutivo, y no el judicial, era el encargado de la política exterior.

LEY DE NARCOTERRORISMO HA TENIDO ÉXITO LIMITADO

Maduro se enfrenta a cuatro cargos por delitos graves, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo, que tipifica como delito el tráfico de drogas destinado a financiar actividades que Estados Unidos considera terrorismo. La ley rara vez se ha puesto a prueba en los tribunales, y dos de las cuatro condenas dictadas han sido anuladas por cuestiones relacionadas con la credibilidad de los testigos, según un análisis de Reuters de los expedientes judiciales.

Maduro desestimó esas acusaciones, junto con las de su participación en el tráfico de drogas, ⁠calificándolas de justificaciones para lo que él denominó el deseo de Estados Unidos de hacerse con el control de las vastas reservas de petróleo de este país sudamericano miembro de la OPEP.

Las relaciones entre Caracas y Washington han mejorado desde que Delcy Rodríguez, la antigua vicepresidenta de Maduro, asumió la presidencia como encargada tras su captura.