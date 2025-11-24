Plan Michoacán fortalece apoyos universitarios: Mario Delgado encabeza asamblea sobre la beca “Gertrudis Bocanegra.

El titular de la SEP comentó que por primera vez el Gobierno de México entrega una beca de mil 900 bimestrales para transporte en apoyo de las y los jóvenes.

El Plan Michoacán por la paz y la justicia tiene como centro a las y los jóvenes, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla encabezaron la asamblea informativa dirigida a la comunidad escolar sobre la nueva Beca “Gertrudis Bocanegra”, que apoyará a alumnas y alumnos universitarios de la entidad con mil 900 pesos bimestrales. Esta beca forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la reunión, en la que se atendieron todas las preguntas de las y los estudiantes, el titular de la SEP, señaló que es la primera vez que el Gobierno de México entrega una beca de transporte a las juventudes.

Explicó que las y los jóvenes universitarios destinan buena parte de sus recursos económicos al transporte; por ello, todas y todos los estudiantes de Educación Superior en Michoacán tendrán acceso a la beca “Gertrudis Bocanegra”, “para que nadie deje de estudiar y se haga realidad que la educación sea un derecho para todas y todos, y no el privilegio de unos cuantos”.

El titular de la SEP expresó que, desde la Secretaría de Educación Pública, “acompañaremos a las juventudes michoacanas en la construcción colectiva de la paz, asumiendo que educar garantiza el derecho a existir plenamente, lo cual implica justicia, tranquilidad y esperanza.

La paz es la fe en el futuro y en la posibilidad de expresar, de forma individual y colectiva, la armonía que promueva la dignidad, el bienestar y la alegría de vivir”.

En el auditorio de esta universidad, que cuenta con una matrícula de 2 mil 288 estudiantes, de los cuales el 50 por ciento es foráneo, Delgado Carrillo aseguró que la SEP asume con honor su responsabilidad con Michoacán, con México y con sus jóvenes.

Recordó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en la entidad se construirá nueva infraestructura en Educación Media Superior para abrir 30 mil lugares adicionales, mientras que en Educación Superior se edificarán cinco Universidades Rosario Castellanos y, junto con otras instituciones, se crearán 50 mil nuevos espacios.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que la entrega de esta nueva beca se acordó con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras valorar la importancia de apoyar a las y los estudiantes con recursos destinados al transporte.

Señaló que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia tiene como eje central a las juventudes de preparatorias, bachilleratos, universidades y tecnológicos del estado, con el objetivo de que, por ningún motivo, abandonen sus estudios.

El mandatario michoacano informó que, además de la beca “Gertrudis Bocanegra”, todas las Instituciones de Educación Superior públicas del estado contarán con servicio de internet de alta calidad.

A su vez, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Julio César León Trujillo, señaló que en la entidad se apoya a más de 486 mil becarias y becarios de los tres niveles educativos, con una inversión de 4 mil 400 millones de pesos en 2025.

Informó que la nueva beca universal “Gertrudis Bocanegra” es exclusiva de Michoacán, por lo que las y los estudiantes podrán registrarse del 15 al 21 de diciembre. Este apoyo beneficiará a 98 mil estudiantes de los 121 planteles públicos de Educación Superior en la entidad. Añadió que la tarjeta del Banco del Bienestar y el primer pago se entregarán en enero de 2026.

Por su parte, la secretaria de Educación en Michoacán, Gabriela Molina, destacó que este nuevo apoyo, que llegará a más de 98 mil jóvenes, es posible gracias a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien considera el proyecto educativo como una prioridad.

“Apostar por la educación es sembrar el futuro, donde el bienestar y la justicia se construyan desde las aulas, así como la paz”, expresó la titular de la Secretaría de Educación del Estado.

Posteriormente, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, sostuvo una reunión con rectoras y rectores de instituciones públicas de Educación Superior en Michoacán, a quienes explicó la importancia de la nueva beca “Gertrudis Bocanegra” y los exhortó a trabajar de manera coordinada para incrementar la matrícula.