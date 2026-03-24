Pemex recupera 549 m3 de crudo

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que entre el 20 y el 22 de marzo recuperó 549 metros cúbicos (m3) de hidrocarburo en la zona de Dos Bocas, en Tabasco, como parte de las labores de contención y limpieza tras el derrame que ha afectado áreas del Golfo de México.

Según lo que expresó la empresa productiva del Estado, los trabajos se concentraron particularmente en el área de Río Seco, así como en las zonas denominadas ENSAR y Acceso Cases, donde se mantiene un despliegue operativo permanente.

Pemex detalló que actualmente se han instalado más de 50 barreras marinas y más de 1,000 cordones oleofílicos para contener el hidrocarburo, principalmente en la dársena y canales de navegación. En estas labores participan más de 450 especialistas distribuidos en tres frentes de trabajo, con apoyo de equipos de bombeo, unidades de presión y vacío, sistemas tipo skimmer y embarcaciones para recuperación en superficie.

Además, se indicó que personal técnico realiza recorridos constantes para verificar la efectividad de las barreras, detectar nuevas zonas afectadas y ajustar las acciones, con el objetivo de reducir riesgos para la población y el entorno.

Pemex aseguró que el evento se encuentra “bajo control” y lo atribuyó a condiciones climatológicas extraordinarias y descartó que esté relacionado con la operación regular de la refinería Olmeca. Asimismo, detalló que mantiene monitoreo permanente en agua, suelo y aire.

Derrame de un buque

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el derrame principal habría sido provocado por un barco de una empresa privada, por lo que ya se realizan investigaciones y se solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República al existir posibles responsabilidades penales.

“Entonces, no es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y las playas”, afirmó.

La mandataria explicó que, aunque se registró un incidente menor en las inmediaciones de la refinería de Dos Bocas, el evento principal corresponde al derrame del buque, el cual ha generado afectaciones en costas de Tabasco y Veracruz, impactando a pescadores y prestadores de servicios.

Sheinbaum Pardo indicó que la empresa responsable deberá resarcir los daños, aunque no descartó que el gobierno federal brinde apoyo a los afectados.

Además, la jefa del estado mexicano precisó que que autoridades federales ya se encontraban en la zona evaluando la magnitud del daño ambiental y económico.