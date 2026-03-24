GeoPark inicia perforación en Vaca Muerta

GeoPark, la compañía colombiana dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas del Grupo Gilinski, anunció el inicio de una nueva fase de operaciones en Argentina con la perforación del bloque Loma Jarillosa, ubicado en la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

De acuerdo con lo imformado por la compañía, este hito marca un paso decisivo en el plan de crecimiento de la empresa en el país trasandino. En esa línea, esperan que el desarrollo del bloque no solo busque incrementar los niveles de producción, sino también consolidar a la compañía como un actor relevante dentro de la Cuenca Neuquina, área que ha mostrado un dinamismo sostenido en el sector energético latinoamericano en los últimos años.

Para la ejecución de este proyecto, GeoPark vinculó a más de 30 empresas contratistas de diferentes especialidades de servicios, lo que conllevó a 40 acuerdos comerciales. Se espera que para este año se destinen cerca de 80 millones de dólares a 100 millones de dólares para el desarrollo del bloque.

En términos de producción, esperan pasar de 1,500 barriles de petróleo por día en Argentina hasta 5,000 o 6,000 barriles por día a finales de 2026.

Según la empresa, el plan de mediano plazo es todavía retador, ya que apuntará a multiplicar por 10 la producción de los bloques en los próximos tres años, alcanzando 20,000 barriles por día a finales de 2028.

En medios nacionales, Ignacio Mazariegos, country director de la Unidad de Negocios de GeoPark en Argentina, dijo que "Vaca Muerta es uno de los yacimientos no convencionales más dinámicos del mundo y estamos construyendo aquí una posición que será central dentro del portafolio regional de GeoPark". Agregó que "es el activo que está redefiniendo nuestra escala como compañía, con el objetivo de consolidarnos como un operador relevante en la cuenca y alcanzar una plataforma de producción rentable y sostenible en el largo plazo".