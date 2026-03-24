TLC Mercosur-UE entrará en vigor de forma provisional en mayo

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur se aplicará provisionalmente a partir del 1° de mayo, anunció la Comisión Europea este lunes.

La decisión fue comunicada por la Comisión Europea, que destacó que la medida facilitará la eliminación inmediata de varios aranceles entre ambos bloques.

El Parlamento Europeo pidió en enero que la Justicia revisara la legalidad del acuerdo de libre comercio entre el bloque europeo y el Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Mientas se espera que la Corte de Justicia de la UE emita una decisión, plazo estimado en un año y medio, la Comisión optó por una aplicación provisional del acuerdo.

Fue el pasado 18 de marzo cuando el Mercosur completó la ratificación del acuerdo tras la aprobación de Paraguay. Anteriormente ya lo habían hecho Argentina, Brasil y Uruguay.

En enero pasado, el Consejo Europeo respaldó el acuerdo comercial con el Mercosur, con 21 votos a favor sobre 27. Solo Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda votaron en contra, mientras que Bélgica se abstuvo.

Posteriormente el acuerdo fue firmado en Asunción, en un evento en el que asistieron los presidentes de Argentina, Paraguay y Uruguay, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, además de los mandatarios de Bolivia -en proceso de adhesión al Mercosur- y Panamá, que participó como invitado. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no asistió y fue representado por su canciller. "Estamos creando la mayor zona de libre comercio del mundo (...) este acuerdo envía un mensaje muy claro al mundo. Refleja una elección clara y deliberada. ⁠Preferimos el comercio justo a los aranceles", dijo Von der Leyen en dicha ocasión.

La firma se dió tras más de 25 años de negociaciones y de recelos entre ambos bloques pero el acuerdo es considerado clave para atenuar el impacto del proteccionismo estadounidense sobre las economías de sus países. El acuerdo entre el Mercosur y la UE facilitará el comercio entre ambas regiones y atraerá inversiones, a partir de la mejora del marco regulatorio derivada de la baja de aranceles. En ese marco, la inversión extranjera se dirigirá primordialmente hacia los mercados en los que el comercio internacional tiene mayor relevancia.

En particular, la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur por un valor aproximado de 61,000 millones de dólares. Además, otorgará acceso preferencial a otro 7.5%, equivalente a 4,700 millones de dólares, lo que beneficiará a casi la totalidad de las ventas del bloque.

Desde el punto de vista macroeconómico, se espera que las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea crecerán alrededor de un 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y hasta un 122% en un horizonte de diez años. Las exportaciones, según la estimación oficial, pasarán de casi 8,641 millones de dólares en 2025 a 15,166 millones de dólares en un plazo de cinco años y a 19,165 millones de dólares en diez años. El fuerte dinamismo de sectores como la energía y la minería -en particular los proyectos vinculados al litio, el cobre y los hidrocarburos- será el principal motor. (con información de agencias)