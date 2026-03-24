Turismo en Perú aún no recupera nivel prepandemia

La Asociación Peruana de Turismo Receptivo e Interno (Apotur) consideró como una señal positiva el reciente anuncio del Gobierno sobre el desempeño del turismo internacional, con 3,400 millones de visitantes en 2025 y una proyección de cuatro millones para el 2026, pero recordó que es “aún insuficiente”.

“Estamos creciendo, pero aún no estamos compitiendo al nivel que Perú puede”, manifestó Claudia Medina, presidenta del gremio. Además, dijo que una lectura responsable del sector es exigir un análisis del contexto completo.

Medina señaló que, en 2019, Perú registró 4.4 millones de turistas internacionales, mientras que en 2025 alcanzó los 3.4 millones, lo que significa que continúa más del 20% por debajo, con una disminución cercana a un millón de turistas. La consecuencia es directa: el país deja de percibir entre 1,000 y 1,500 millones de dólares anuales en ingresos por turismo internacional, con impactos significativos en regiones como Cusco. “Estudios del sector muestran que existe un alto interés por visitar el país; no obstante, más del 70% de potenciales viajeros cambia su decisión -posterga o cancela- debido a la incertidumbre sobre su viaje. Factores como bloqueos, falta de predictibilidad, informalidad y limitaciones operativas en las entradas de Machu Picchu, afectan directamente”, sostuvo.