PT mantiene rechazo a la reforma electoral

Hasta ayer, el Partido del Trabajo (PT) mantenía su posición de no aprobar la iniciativa presidencial del llamado “plan B” de reforma constitucional en materia electoral que abre la posibilidad de empatar la fecha de Revocación de Mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la de los próximos comicios federales intermedios y locales, en junio del 2027.

“El partido está claro que el tema de debate de fondo es el tema de la fecha (de realización de la Revocación de Mandato presidencial) y son temas que están revisando”, declaró el senador Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del PT.

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, dijo que Alberto Anaya sabe bien que lo que pretende el “plan B” es “achicar” al PT.

Los petistas están claros, explicó, que la intención de Morena es permitir que la presidenta Claudia Sheinbaum haga campaña a favor de Morena; “no va a ser a favor de nadie más, de Morena con recursos públicos, con el apoyo de los estados, de los municipios donde gobierna Morena, y por supuesto decidir quién gana y quién pierde”.

Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de MC, hizo un “reconocimiento público” al PT, “que cuando menos hasta el día de hoy se ha mantenido consistente, congruente, con mucha dignidad y con mucha valentía, porque no es fácil el trato que le da el oficialismo, menos un régimen como este, de prácticamente traidores a la patria”.

Por el PAN, Ricardo Anaya pidió “retirar’’ el llamado “plan B’’ presidencial.

Diputados

El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, confió que en el Senado pueda prosperar las negociaciones con relación al llamado “Plan B”, aunque destacó que sus aliados, en especial el PT tendrá que reflexionar en torno a su respaldo.

“Ellos tendrán que asumir su propia responsabilidad, ya están bastante grandecitos para poder asumir seriamente”, expresó el morenista con relación a la postura del PT sobre su rechazo a que se modifiquen algunas reglas de la revocación de mandato.

Por su parte, la presidenta de San Lázaro, la diputada Kenia López Rabadán (PAN), reiteró que no habrá fast track y se respetará el reglamento en torno al proceso legislativo del “Plan B”, al tiempo que, dijo, se mantendrá atenta para recibir de la colegisladora la minuta en esta materia.