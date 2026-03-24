Posterga Senado votación del “Plan B” hasta Pascua

La Cámara de Senadores aplazó para después de la Semana Santa la discusión y votación por el pleno cameral del llamado “plan B” de reforma constitucional en materia electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, prevista originalmente para mañana.

“Tenemos, lo comentamos en la Junta (de Coordinación Política), establecidos los tiempos. Tiene que ser, necesariamente, pasado al pleno el martes de la semana de Pascua, a más tardar”, informó Ignacio Mier Velasco.

El presidente de la JCP aseguró que el retraso se produjo porque las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara Alta realizan a la propuesta presidencial ajustes de “técnica legislativa”.

Descartó que los cambios que se prevé hacer a la iniciativa original incluyan modificar la propuesta presidencial sobre Revocación de Mandato del titular del Ejecutivo federal.

“No, esa (propuesta) no tiene modificación. Ya lo señaló hoy (ayer), fue muy puntual la presidenta. Ese no es el tema que se está, ahora, analizando. Es (será en) el tercer o cuarto año de ejercicio constitucional”, afirmó.

Regidores

Las modificaciones que se harán a la propuesta presidencial, explicó, se centran en el Artículo 115 constitucional para establecer que los cabildos se integrarán hasta por 15 regidores.

“Estamos en contacto con gobernadores y con los que encabezan las presidencias de la Junta de Coordinación de Gobierno en algunos estados, para que la revisión puntual al (artículo) transitorio no violente ni el federalismo ni el municipio libre, y eso lleva a una revisión del límite inferior.

“También con el equipo jurídico de la Presidencia de la República, que fueron los promoventes, y en la colaboración de poderes y la dictaminación es necesario tener ese acercamiento y esa comunicación. Ese es el estado que tiene actualmente (el plan B)”, dijo.

Y es que hay estados, amplió, cuyas constituciones o leyes secundarias ya establecen “la configuración de sus ayuntamientos”.

Comentó que Veracruz y Tabasco, por ejemplo, “tienen umbrales que van de tres a cinco regidores y síndicos. Para no contravenir el federalismo, lo que se está haciendo es una revisión del transitorio para que se respete en el 115 la rigidez de la integración del número hasta 15, pero cuidar que donde hay menos de seis la supremacía constitucional no provoque que aumente (el número de regidores) porque entonces el principio de austeridad y racionalidad (pretendido se rompería)...”

Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que junto con la de Estudios Legislativos aprobará el dictamen correspondiente “más pronto de lo que parece”, aseguró también que habrá reforma constitucional electoral “para que entre en vigor el 2027. Ni duda cabe en eso”.