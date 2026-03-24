SRE cancela funciones a cónsul honorario

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) determinó cancelar la autorización otorgada a Martín Camarena de Obeso como cónsul honorario de la República de Filipinas, en la ciudad de Guadalajara, ello luego de que dieran a conocer que una de sus empresas podría estar vinculada con al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), y sin dar mayor detalle, la SRE, encabezada por el Secretario Juan Ramón de la Fuente Ramírez, anunció que desde el pasado 2 de marzo determinó cancelar de la autorización definitiva número uno, expedida al señor Martín Camarena de Obeso, cónsul honorario de la República de Filipinas, en la Ciudad de Guadalajara.

“Por acuerdo del Ciudadano Secretario de Relaciones Exteriores se dan por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Martín Camarena de Obeso, quien estuvo adscrito como cónsul honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, con fecha del 2 de marzo de 2026 se dispuso la cancelación de la autorización definitiva número uno que el 27 de febrero de 2002 se había otorgado a la persona citada”, se muestra en el DOF.

Tiempos compartidos

Esta medida se da luego de que el pasado 19 de febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó una red de fraude de tiempo compartido liderada por el CJNG, en la que incluía la empresa Ornitorrinco Inmobiliaria, SA de CV, de la cual Camarena de Obeso es socio.

Según lo señalado por la OFAC, Ornitorrinco Inmobiliaria y otras 16 empresas están vinculadas al caso de Kovay Gardens, un complejo de tiempo compartido controlado por CJNG, ubicado en Puerto Vallarta, en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit.

Las investigaciones estadounidenses señalan que Kovay Gardens utiliza tácticas engañosas, incluyendo llamadas automáticas, para atraer a posibles compradores a presentaciones, donde emplea prácticas de venta fraudulentas para facilitar la venta de tiempo compartido a turistas estadounidenses y canadiense.