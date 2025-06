La oposición en la Cámara de Senadores urgió a mejorar la relación bilateral México-Estados Unidos

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Senadores ofreció contribuir a mejorar la relación bilateral entre México y Estados Unidos en beneficio de los mexicanos que radican allende la frontera.

"Desde el @SenadoPRI reiteramos nuestra disposición a coadyuvar, desde el Poder Legislativo, para fortalecer la relación bilateral y proteger los intereses de México y de nuestros connacionales en el exterior", cita el mensaje publicado en la red social X por la bancada senatorial priista, que coordina Manuel Añorve Baños.

Tras las acusaciones de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de que las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alentaron más las protestas de inmigrantes en Los Ángeles, California, el senador del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés Mendoza afirmó que "la violencia verbal del gobierno, claro que genera violencia".

La mandataria mexicana, consideró, tiene que ser muy clara en el sentido de que su gobierno "no tiene posiciones, no genera o no invita a que se generen este tipo de acciones", porque "la violencia lleva a más violencia".

Aseguró que el hecho “le está dando el perfecto pretexto al gobierno de Donald Trump para seguir apretando su posición contra México".

"Es realmente inaudito, y más si éste hubiese llegado a ser fomentado por algunos actores de gobierno, que hubiera habido este tipo de manifestaciones", expresó.

Desde la perspectiva de los senadores priistas, "la fractura con uno de nuestros principales socios y vecinos no es producto de un malentendido aislado, sino del desgaste sistemático provocado por la incapacidad del gobierno federal para conducir la política exterior con visión de Estado".

También a través de la red social X, el senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que los priistas creen en el diálogo “como la mejor herramienta para construir acuerdos que beneficien a nuestros paisanos, aquí y del otro lado de la frontera", por lo que se manifestó en contra de "llamar a movilizar".

"Los problemas binacionales entre México y Estados Unidos no se resuelven con movilizaciones, se enfrentan con visión de Estado y diplomacia.

"Proteger a nuestros connacionales, en cualquier parte del mundo, es una prioridad. Pero hay que hacerlo con seriedad, no con ocurrencias.

"La ineptitud de este gobierno sigue poniendo en riesgo la estabilidad política, económica y social de las presentes y futuras generaciones. ¡Basta!", escribió.

Trayectoria pacífica

Vía comunicado de prensa, los grupos parlamentarios de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) manifestaron su respaldamos a la presidenta Sheinbaum Pardo.

Por escrito, aseguraron respaldar "el liderazgo y la trayectoria pacífica de lucha de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y dejamos claro que ni nuestro gobierno, ni nuestro movimiento, impulsan movilización alguna en Los Ángeles, condenando, como siempre lo hemos hecho, la violencia, venga de donde venga".