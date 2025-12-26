Un gran sindicato rechaza la propuesta de Petrobras para poner fin a la huelga

El sindicato brasileño Sindipetro-NF, uno de los mayores que representan a los trabajadores de Petrobras, rechazó la más reciente propuesta de la petrolera estatal para poner ⁠fin a una huelga de 12 días, según un comunicado del viernes.

Sindipetro-NF representa a unos 25,000 trabajadores de la industria petrolera, incluidos los de las plataformas petrolíferas ⁠marinas de Petrobras en la cuenca de Campos, la segunda de mayor producción de petróleo de Brasil.

Petrobras no respondió inmediatamente a una petición de comentarios. La empresa ya había dicho que la huelga no afectaba a la producción porque está utilizando equipos de contingencia para mantener las operaciones.

Sindipetro-NF es el mayor sindicato de la FUP, la organización que agrupa a los trabajadores del petróleo.

El directorio de la FUP había aceptado la propuesta de Petrobras, pero ⁠los propios trabajadores debían pronunciarse al respecto.

Aunque todos los demás sindicatos de ⁠la FUP votaron a favor de poner fin a la huelga, el rechazo de Sindipetro-NF significa que la protesta continuará al menos en algunos centros.