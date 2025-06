Kristi Noem condena los comentarios de Sheinbaum sobre las protestas en Los Ángeles

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, condenó la mañana de este martes los comentarios de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en los que criticó los actos violentos cometidos durante las protestas que han estallado en Los Ángeles contra las redadas migratorias.

“Claudia Sheinbaum alentó a que se lleven a cabo más protestas en Los Ángeles y la condeno por eso”, dijo Noem a la prensa en una sesión de preguntas de la prensa en la Oficina Oval.

“Ella -Sheinbaum- no debería estar encauzando las protestas violentas que se están llevando a cabo, la gente puede protestar pacíficamente pero la violencia que hemos visto no es aceptable y no va a pasar en Estados Unidos”, sentenció la secretaria de Seguridad Nacional.

Sheinbaum además pidió el lunes a las autoridades estadounidenses que respeten el Estado de Derecho en los procesos migratorios.

Kristi Noem prometió el lunes llevar a cabo más operaciones para acorralar a sospechosos de violar las leyes de inmigración.

Por su parte el presidente Donald Trump dijo este mismo martes que invocaría la Ley de Insurrección si determina que hay un levantamiento por las protestas en Los Ángeles.

"Si hay una insurrección, ciertamente la invocaría. Ya veremos", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval, un día después de ordenar el envío de unos 700 infantes de marina estadounidenses a Los Ángeles, como parte de una estrategia federal para sofocar las manifestaciones contra las redadas migratorias.

Trump reiteró sus críticas al gobernador de California, Gavin Newsom, y dijo que habló con él hace un día.

Trump ha justificado su decisión de desplegar tropas militares activas en Los Ángeles describiendo las protestas como una ocupación violenta, una caracterización que Newsom y Bass han dicho que es muy exagerada.

En una publicación en las redes sociales el martes, Trump dijo que Los Ángeles estaría "ardiendo hasta los cimientos" si no hubiera desplegado tropas en la ciudad.

Newsom acusó a Trump de enviar tropas para inflamar deliberadamente la situación por razones políticas y dijo que las acciones del presidente hicieron más difícil la respuesta de las fuerzas del orden locales.

Las protestas desde el viernes han sido en su mayoría pacíficas y se han concentrado sobre todo en el centro de Los Ángeles. Sin embargo, se han producido enfrentamientos: algunos manifestantes han lanzado piedras y otros objetos a los agentes, bloquearon una autopista interestatal y incendiaron coches.

Varios comercios fueron saqueados, y la policía ha respondido disparando granadas aturdidoras y gases lacrimógenos.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que detuvo al menos a 40 personas durante el fin de semana por cargos que incluyen intento de asesinato con un cóctel molotov y agresión a un oficial, y funcionarios dijeron que esperaban más detenciones.

(Con información de Reuters)