Wall Street avanza por expectativa de acuerdo entre EU e Irán; SpaceX empieza a cotizar

Los tres principales índices de Wall Street avanzan en el cierre de una agitada semana. Las referencias extienden los repuntes, animadas por la posibilidad de que Estados Unidos e Irán firmen un acuerdo el fin de semana, y tras la salida a bolsa de SpaceX.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por 30 gigantes, sube 0.91% hasta 51,311.13 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.56% en 7,435.91 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico sube 0.43% a 25,920.66.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que podría firmar un acuerdo de paz con Irán tan pronto como el fin de semana. Si bien Irán aclaró que aún no había tomado una decisión respecto, se han suspendió nuevos ataques en la región.

Por otra parte, el frenesí por SpaceX se desató este viernes, cuando la compañía dirigida por Elon Musk debutó en Nasdaq, en una salida a bolsa sin precedentes. Las acciones de otras ⁠empresas del sector espacial, que se habían disparado, ceden terreno.

Nueve de los 11 sectores principales del S&P 500 negocian con ganancias. Las compañías del sector de materiales (+1.65%) lideran los avances, seguidas por las de finanzas (+1.55%). Al interior del índice Dow Jones, sobresale Goldman Sachs (+2.93%).