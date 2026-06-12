Putin acusa a Ucrania de usar drones para dividir a Rusia y golpear su economía

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este viernes que los crecientes ataques con drones ucranianos contra su territorio tienen como objetivo dividir a los rusos, "sembrar confusión" y dañar la economía.

Ucrania ha intensificado recientemente sus ataques con drones contra los territorios ocupados y Rusia, en represalia por bombardeos rusos diarios.

"Su objetivo es crear una división en la sociedad rusa, sembrar confusión e infligir daños económicos, pero no lo conseguirán", dijo el presidente ruso durante una reunión en el Kremlin con soldados. Putin abogó de nuevo por "fortalecer su sistema de defensa aérea".

Rusia y Ucrania han intensificado los ataques con drones en los últimos meses, mientras los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra, que está en su quinto año, siguen estancados.

Cientos de miles de personas han muerto desde el inicio de la ofensiva a gran escala en Ucrania en febrero de 2022, que Rusia denomina "operación militar especial".