Bolsa mexicana extiende repunte por esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Las bolsas de valores de México avanzan con fuerza por segunda jornada consecutiva en la sesión de este viernes. Los índices bursátiles locales suben ante la posibilidad de que Estados Unidos e Irán firmen un acuerdo de paz tan pronto como este fin de semana.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 1.27% a 67,825.39 puntos. El índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 1.35% a 1,365.56 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores suben. Destacan las acciones de Banco del Bajío, con 4.04% a 54.87 pesos, además de de la minera Peñoles, con 3.14% más a 832.76 pesos, y la aeroportuaria OMA, con 2.06% a 217.80 pesos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que podría firmar un acuerdo de paz con Irán tan pronto como el fin de semana. Si bien Irán aclaró que aún no había tomado una decisión sobre el acuerdo, los ataques en la región se han suspendido.