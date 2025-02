No era necesario denigrar a los trabajadores de Notimex para desaparecerla: Juan Carlos Villarruel

Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y con la designación de Sanjuana Martínez como directora de Notimex, no había ningún interés en hacer periodismo en la agencia de noticias del Estado Mexicano, sino desaparecerla y así ocurrió. El conflicto sindical fue una salida a esa decisión, expone Juan Carlos Villarruel Hemmer.

En entrevista, el autor del libro “Acta de defunción. Relatos de vida del Sutnotimex”, editado por Taller de Narrativa Gesta Cuentos, recalca que no era necesaria la actitud denigrante con la que trataron los trabajadores en el proceso de extinción de ese medio de comunicación, ocurrido en el sexenio pasado.

En 228 páginas, el autor de este libro relata experiencias de quienes formaron parte del sindicato, que reflejan la humanidad de quienes ejercieron la labor de informar, mientras pudieron hacerlo desde esa tribuna.

¿Qué ofreces en este libro?

El contenido del libro son historias de la vida de los compañeros de Notimex.

Estuve sindicalizado durante toda la época que estuve en Notimex. Fueron 15 años. Llegué incluso a ocupar la Secretaría de Organización y, bueno, uno pasa mucho tiempo ahí. Recogí estas historias que realmente valen la pena contarlas.

¿Notimex desapareció por una serie de decisiones administrativas que generaron un conflicto sindical y después se decidió terminarlo extinguiendo la agencia, o más bien, es una decisión que se tomó desde el gobierno federal para terminar con la agencia, independientemente del conflicto sindical que se generó en los últimos años de su existencia?

Yo creo que la decisión del gobierno federal de acabar con Notimex se tomó desde el principio.

Yo cubrí la campaña presidencial de 2006 de Andrés Manuel López Obrador. Un día, me acerqué a él, porque tenía la instrucción de pedirle una entrevista y encontré el momento en un aeropuerto, cuando íbamos de regreso a la Ciudad de México. Le digo: señor, quiero pedirle me conceda una entrevista exclusiva para Notimex.

Me dijo: ¿tú de qué medio eres? —Me contestó.

Él lo sabía perfectamente. Nos conocía a todos.

—De Notimex, señor. —Le respondí.

—Ah, no, ¿Qué no Notimex es esa agencia burguesa donde los reporteros ganan como si fueran empleados en Europa? ¿Cuánto ganas? —me dice.

Le digo: señor, perdóneme, no me falte al respeto. Yo no gano como en Europa.

—No les voy a dar nada. Son los burgueses, —Me dijo.

¿Eso qué me da a entender?, pues que él tenía una idea preconcebida con l a que llegó a la presidencia en 2018 y, pues, da una instrucción muy clara.

Es evidente, es una instrucción muy clara de acabar con la agencia. El tema del conflicto sindical fue una forma que encontraron para darle salida.

A mí, en la carta de despido que me entregan, tiene cinco líneas donde dice, palabras más, palabras menos, se nos acabó el dinero ya no tiene trabajo, adiós. Aprovecho para enviarle un cordial saludo.

¿Sanjuana Martínez llegó a la dirección de Notimex con la instrucción de cerrar la agencia o de alguna manera, fue sorprendida?

No creo que la hayan sorprendido. Yo pienso, más bien, que la forma en que lo hicieron fue más larga de como ella creyó.

Creo que alargar tanto el conflicto era una forma de ir pateando el bote hasta el final del sexenio.

¿Cómo fue para los trabajadores el proceso de extinción de Notimex? ¿Cómo quedaron al final?

Resentidos. Se generó un resentimiento que no era necesario. Yo, por ejemplo, veo el caso del antiguo Heraldo de México. Cuando decidieron liquidar a los trabajadores, los llamaron. Llegaron, encontraron una oficina donde había una persona de Contabilidad, una persona del Jurídico.

Tenían el expediente de cada persona en el escritorio. Les dijeron, vamos a cerrar hoy el periódico, este es tu expediente, tú llegaste en tal año, te corresponde tanto, ahí está tu cheque.

En el caso de Notimex, la actitud fue denigrante, o sea, la forma de denigrar al trabajador.

Hubo trabajadores a los que les dijeron, bueno, sí te vas, pero espérame tres meses a que te ofrezca un arreglo. Ni siquiera que te dé tu liquidación, sino que te ofrezca un arreglo.

¿El proceso de liquidación pudo ser más amable y en el marco de lo legal?

Desde luego, y era muy simple, el Contrato Colectivo de Trabajo de la agencia valía algo así como 210 millones de pesos. Eso, más el presupuesto total de la agencia, pues era verdaderamente un presupuesto muy modesto, comparado con el presupuesto federal.

¿Cómo describes el trabajo que hizo San Juana Martínez al frente de Notimex?

No creo que haya hecho trabajo, no la vi hacer trabajo.

Venía con ideología y yo te lo digo de primera mano, por mi caso personal. Yo estaba cubriendo el Senado cuando a ella la nombran directora. En el chacaleo que hay después de que le dan el nombramiento me acerco y, de manera prudente no pregunté, porque era mi nueva jefa.

Ella me veía a mí personalmente de manera fija, a pesar de que los demás compañeros decían preguntas.

Al día siguiente me dijeron que tenía la guardia de las siete de la mañana para redactar notitas de la mañanera del presidente. Me parece que eso no es correcto.

Dos. Ya estando en la guardia, un día me llama un jefe intermedio, el cual por cierto tenía en su perfil de facebook fotos exhibiendo armas de alto poder, él me llama y me dice oye necesito que me hagas una nota diciendo que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos cobra demasiado dinero y que la comisión es demasiado cara.

Me pongo a revisar los presupuestos anuales de la Comisión y resulta que cada año los recortan. Para el año en cuestión del que me estábamos hablando, había sufrido un recorte de casi 40%.

Voy y le digo, oye, no se configura la nota que me estás pidiendo, no la puedo hacer porque no se configura.

Me dice, ah, está bien, pero al día siguiente me corrieron.

Yo deduzco que no había interés de hacer periodismo. Me parece que no había ningún interés de hacer periodismo.

¿En México se necesitaba una agencia como Notimex, cuando el gobierno decidió eliminarla?

Sí. Me parece que hubiese sido una herramienta fabulosa para el Estado mexicano, remarcó, para el Estado, no el gobierno.

El gobierno actuó de una manera propagandística, entonces, una agencia de Estado hubiese equilibrado eso y hubiera dado la voz al Estado. Si un gobierno quiere ser propagandista, está bien, es su problema, pero el Estado es otra cosa.

Tengo la fortuna de que el doctor Ernesto Villanueva, que fue el autor de la ley que crea la agencia de noticias del Estado Mexicano, me hace el prólogo de este libro. Ahí él describe justamente todas las capacidades y todas las virtudes que puede tener una agencia de noticias de Estado.

¿Se dio prioridad a la propaganda?

Sí, se priorizó la propaganda y por eso ves que la conferencia de prensa mañanera convertida en la principal herramienta de comunicación.