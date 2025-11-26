Morena y Mojica, a la cabeza en Guerrero

A casi año y medio para que se lleven a cabo las elecciones a gobernador de Guerrero, Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) suman 45.7% de las preferencias, le siguen el PAN y PRI con 15.3% y Movimiento Ciudadano con 7.4 por ciento.

De acuerdo con el estudio Estado de Guerrero, Tendencias Electorales Rumbo al 2027, elaborado por Mitofsky para El Economista, también se reveló que Beatriz Mojica Morga, posee una preferencia, solo de los morenistas, para se candidata del partido guinda con 27 por ciento.

Félix Salgado Macedonio registró una preferencia de 24%, mientras que Abelina López Rodríguez, obtuvo 20.5%; en tanto que Pablo Amílcar Sandoval obtuvo 7.5% de las preferencias.

Sobre la aprobación de los gobernantes el ejercicio indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum tenía una aprobación de 62.8%; la gobernadora de la entidad; Evelyn Salgado tenía un aval de 43.9%, mientras que el promedio de los alcaldes se ubicó en 50.2 por ciento. (Redacción)