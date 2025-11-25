En Morelia, Martí Batres destaca acciones del ISSSTE en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Como parte del Plan impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del ISSSTE visitó la entidad en donde se construirán 33 consultorios en el mismo número de municipios.

Destaca la rehabilitación de los cinco quirófanos con los que cuenta la Clínica de Medicina Familiar “Vasco de Quiroga”, a fin de convertirla en una nueva Clínica Hospital (CH).

Además, se construirá una nueva CH en Cherán; y se remodelarán otras unidades médicas en diversos lugares de Michoacán, entre ellas la de Uruapan.

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, visitó la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Vasco de Quiroga”, en Morelia, Michoacán, donde destacó las acciones que realizará el organismo para contribuir al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsa la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Este Plan, que vamos a llevar a cabo como Gobierno de la República en Michoacán, tiene muchas aristas y muchos elementos. Al ISSSTE le corresponde realizar varias tareas de este plan, entre otras, principalmente la siguiente: vamos a construir 33 consultorios en 33 distintos municipios”, subrayó.

Martí Batres señaló que, con el objetivo de fortalecer los servicios de salud en la entidad, se rehabilitarán los cinco quirófanos con los que cuenta la CMF “Vasco de Quiroga”, que antes fungía como hospital general, a fin de convertirla en una nueva Clínica Hospital (CH).

“Tiene dos pisos que podrían utilizarse para poner camas hospitalarias y tiene cinco espacios para quirófanos. Vamos a hacer una remodelación para convertir esta Clínica de Medicina Familiar en una Clínica Hospital, aprovechando esos espacios, echando a andar nuevamente los quirófanos y también los pisos para hospitalización”, señaló.

En compañía del cuerpo directivo del ISSSTE, Martí Batres enfatizó que además se construirá una nueva CH en Cherán, y se remodelarán otras unidades médicas ubicadas en diversos lugares de Michoacán, entre ellas la de Uruapan.

“Y, por otro lado, vamos a construir dos centros de salud con servicios ampliados en distintos puntos de Michoacán, que son centros que combinan atención de primer nivel con especialidades y quirófano de segundo nivel”, agregó.

A la par del fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, el ISSSTE aplica vacunas contra la Influenza, Tétanos, Covid 19 y Hepatitis B, en todas sus unidades de salud; y entrega credenciales con vigencia permanente de derechos a personas jubiladas y pensionadas.

Asimismo, instala módulos del organismo en las Ferias del Bienestar para acercar a la población servicios de consulta médica, somatometría, pruebas de detección, información del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE), orientación de PENSIONISSSTE, por mencionar algunos.