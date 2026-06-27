México y EU inauguran planta de moscas contra gusano barrenador

México y Estados Unidos lanzaron este sábado en el sureño estado mexicano de Chiapas una fábrica que producirá 100 millones de moscas estériles por semana para combatir la plaga del gusano barrenador que afecta al ganado.

Esta planta, inaugurada por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, representa una inversión binacional de 61 millones de dólares y se construyó en menos de un año.

La mandataria mexicana resaltó que este es un ejemplo de que cuando se presentan desafíos se deben sumar capacidades y construir soluciones comunes.

"Nuestra relación con los Estados Unidos debe seguir construyéndose sobre principios muy claros: el respeto mutuo, el diálogo, la cooperación y el reconocimiento de la soberanía de cada nación", dijo.

El embajador estadounidense, Ronald Johnson, anunció de su lado que Washington aportará 83.8 millones de dólares adicionales para esta planta.

El complejo producirá gradualmente 10 millones de moscas en una semana y se sumarán a las que proporciona una planta de Panamá.

Según el proyecto las moscas estériles son un "escudo biológico" pues al ser liberadas, se acoplan con moscas silvestres sin dejar descendencia y cortar así el círculo de reproducción de la plaga.

El primer caso de gusano barrenador se presentó en noviembre de 2024 en Chiapas, mientras que este año Estados Unidos confirmó la presencia de la plaga, que se alimenta del ganado, en su territorio.

Desde mayo de 2025, Washington ha impuesto restricciones y bloqueos a la importaciones de ganado mexicano, medidas criticadas por Sheinbaum.

Estados Unidos, que había erradicado la plaga en 1996 hasta un repunte en 2017 en Florida, mantiene la prohibición a las importaciones de ganado mexicano.