¿Y por qué no?: Cabo Verde sueña con una hazaña ante Argentina

Cabo Verde afirma que tiene la calidad, el corazón y a la familia del fútbol internacional detrás, mientras se prepara para tratar de dar la mayor campanada en el Mundial de Norteamérica 2026 contra la Argentina de Lionel Messi en dieciseisavos de final.

La debutante selección africana se medirá a los vigentes campeones del mundo en Miami el 3 de julio y, sobre el papel, Argentina es favorita absoluta para avanzar con tranquilidad a octavos de final.

Pero Cabo Verde, la nación más pequeña que jamás haya alcanzado las rondas de eliminación directa, ya ha desafiado los pronósticos al empatar con España, Uruguay y Arabia Saudita en la fase de grupos.

Deroy Duarte, centrocampista nacido en Países Bajos, dijo: "Nuestro primer objetivo era ir al Mundial, el segundo era pasar la fase de grupos, y eso es lo que hicimos".

"Todo es un honor y una recompensa, y vemos a Argentina como un partido así: otra oportunidad de hacer historia", agregó el volante que juega en el Ludogorets de la primera división de Bulgaria.

"Al final del partido, veremos"

"¿Y por qué no? Vamos a darlo todo y luego, al final del partido, veremos", afirmó esperanzado.

Cabo Verde, un archipiélago frente a la costa atlántica de África con una población de poco más de 500,000 habitantes, llegó a su primer Mundial en el puesto 67 del ránking de la FIFA, con la mayoría esperando que hicieran las maletas pronto.

Pero su éxito lleva tiempo gestándose, ya que el país africano ha apuntado a su numerosa diáspora para reclutar jugadores.

De los once titulares que hicieron méritos de sobra para su empate 0-0 con Arabia Saudita en Houston el viernes, seis nacieron fuera del país. Tres nacieron en Países Bajos y los otros en la República de Irlanda, Francia y Portugal.

"Sueño hecho realidad"

Cabo Verde lanzó un aviso en su debut en el torneo, cuando el portero Vozinha, de 40 años, fue la gran figura en un espectacular empate 0-0 con la campeona de Europa, España.

Demostrando que no fue casualidad, bajo las órdenes de su técnico Bubista, exinternacional caboverdiano conocido por un solo nombre, después resistió al bicampeón mundial Uruguay con un 2-2.

Llegó a su último duelo de la fase de grupos contra los saudíes sabiendo que un tercer empate, unido a una victoria de España sobre Uruguay, lo metería en las rondas de eliminación directa.

Cumplió con su parte y luego vivió un minuto de agonía sobre el césped, con los jugadores agrupados alrededor de un teléfono móvil para ver si España cumplía la suya.

Así fue: España venció 1-0 a Uruguay y la selección de Cabo Verde estalló al unísono para celebrar su hazaña. Algunos jugadores y aficionados rompieron a llorar.

En la capital, Praia, la gente se quedó despierta hasta altas horas de la madrugada para ver cómo sus héroes ponían al país en el mapa.

"Desde el principio dijimos que uno de los objetivos que teníamos era mostrar nuestro país al resto del mundo", declaró Bubista, envuelto en la bandera azul, blanca, roja y amarilla de Cabo Verde.

Derrotar a Argentina pasaría a la historia como una de las mayores sorpresas de los Mundiales, pero Vozinha asegura que Cabo Verde tiene "un gran corazón", además de talento.

"Quizá para muchos de ustedes los jugadores de Cabo Verde no sean lo suficientemente buenos", dijo a los periodistas el ahora reconocido arquero a nivel mundial. "Pero vinimos aquí para demostrar que tenemos mucha calidad".

Duarte afirmó que sienten que el resto del mundo del fútbol está de su lado: "Hemos recibido mucho apoyo de gente de diferentes países".

"Pero además así es la gente de Cabo Verde: nos gusta recibir a las personas y tratarlas como si fueran de los nuestros", aseguró.

Duarte, que nació en Róterdam, dijo que enfrentarse a Argentina era "un sueño hecho realidad".

"¡Qué partido! Siempre vi a Argentina en la televisión cuando era pequeño", comentó, sonriendo, el jugador de 26 años. "Es un momento especial, un partido especial".

"Pero el balón sigue siendo redondo. Jugamos contra España y Uruguay y empatamos, así que ¿por qué no?".