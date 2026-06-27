Venezuela eleva a 1,430 la cifra de muertos tras sismos y reporta más de 3,200 heridos

El número ⁠de muertos por los dos terremotos que sacudieron ⁠Venezuela esta semana ⁠ascendió a 1,430, informó el sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Otras 3,238 personas resultaron heridas y 3,142 quedaron sin hogar a causa del desastre, añadió en la televisión estatal.

"A esta hora hemos tenido 432 eventos sísmicos. Los dos terremotos fatídicos del 24 de junio a las seis ⁠de la tarde ⁠y después ⁠de esos dos terremotos hemos ⁠tenido 430 réplicas", explicó el funcionario.

"Eso habla del poder devastatador y letal que este terremoto, estos dos terremotos y sus réplicas también ⁠han tenido".