Washington vuelve a autorizar la IA más poderosa de Anthropic, pero sólo para algunos socios en EU

Después de dos semanas de un bloqueo sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos volvió a autorizar el modelo de inteligencia artificial (IA) más potente de Anthropic, para un pequeño círculo de socios exclusivamente estadounidenses, y de esta forma Washington recupera el control de esta tecnología estratégica.

El desbloqueo con condiciones de Mythos 5 beneficiará por ahora únicamente a un círculo restringido de "ciberdefensores y operadores de infraestructuras" estadounidenses, anunció Anthropic, que afirma trabajar para restablecerles el acceso "lo antes posible".

Los socios extranjeros, en particular las agencias estatales de ciberseguridad en Europa y Asia, quedan por tanto privados de acceso en esta fase.

El destino de Fable 5, una versión para el gran público de Mythos, limitada en lo relativo a ciberseguridad y a los riesgos de ataques biológicos y químicos, también permanece en suspenso.

La empresa, cuyas relaciones con la administración Trump son tormentosas desde hace meses, afirmó el viernes que continúa las discusiones con el gobierno para "ampliar el acceso a Mythos 5 y volver a poner Fable 5 a disposición" del gran público.

El 12 de junio, el secretario de Comercio Howard Lutnick había forzado de forma abrupta a Anthropic a cortar el acceso de todos los ciudadanos extranjeros a estos dos modelos de vanguardia, invocando la seguridad nacional tras la detección de fallos.

El retiro forzado de un modelo con tecnología de punta por parte de un gobierno, algo inédito, suscitó una oleada de críticas e interrogantes en todo el mundo, reavivando el debate sobre la dependencia tecnológica de numerosos países respecto a Estados Unidos.

Desde entonces, "Anthropic ha trabajado con el gobierno estadounidense para reducir los riesgos asociados a los modelos en cuestión. Estos esfuerzos han producido avances significativos", escribió el viernes Howard Lutnick en una carta a la empresa citada por varios medios.

"Hemos trabajado con diligencia para garantizar que Estados Unidos siga siendo el líder mundial en IA, preservando al mismo tiempo nuestra seguridad", subrayó ante los medios un portavoz del Departamento de Comercio, Benno Kass.

El bloqueo había sido ordenado tras la notificación por parte de Amazon sobre la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad de Fable 5.

Clientes validados por el gobierno

Esta reactivación condicionada se produce el mismo día en que el gran rival de Anthropic, OpenAI, lanzó su nuevo modelo, GPT-5.6, también con acceso restringido y validado cliente por cliente por el gobierno estadounidense.

"Este no es exactamente el proceso que consideramos óptimo", declaró Sam Altman, el director de OpenAI, al tiempo que afirmaba que la administración "en general está haciendo un buen trabajo en una situación muy difícil".

Estas intervenciones del poder ejecutivo, en un marco legal todavía difuso y controvertido, consagran el giro adoptado por el gobierno de Trump. La administración norteamericana había estado dominada hasta ahora por los opositores a cualquier regulación de la IA, con el argumento de que esto lastraría la competencia con China.

Bajo la presión suscitada por las capacidades sin precedentes de estas herramientas, Trump terminó firmando a principios de junio un decreto que establece un examen federal de los modelos avanzados de IA antes de su comercialización.

No obstante, el texto prevé que el examen sea "voluntario" y no vinculante.

La seguridad y la ética, dos principios que Anthropic ha defendido como su argumento comercial central, han sido los factores que lo oponen desde hace tiempo a la administración Trump.

A principios de marzo, el Pentágono rescindió sus contratos con la empresa, calificándola de "riesgo para la cadena de suministro", tras su negativa a que su tecnología se utilizara para la vigilancia masiva o para armas autónomas.

Algunos observadores ven en el control gubernamental estadounidense una evolución susceptible de favorecer los modelos de código abierto, libremente descargables y modificables como el chino DeepSeek, haciéndolos más atractivos para los clientes que desean evitar la dependencia y los bloqueos.

El tema es aún más sensible cuanto que los gigantes tecnológicos estadounidenses están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en chips y centros de datos, sin haber demostrado todavía que las herramientas de IA vayan a generar beneficios duraderos.

Valorada en casi un billón de dólares tras solo cinco años de existencia, Anthropic presentó en junio su proyecto de salida a bolsa, al igual que OpenAI.