España avanza primera: misión cumplida pero importantes daños colaterales

No se olvidará fácilmente la batalla de Guadalajara: España viaja a dieciseisavos como primera al ganar 1-0 a Uruguay, eliminada tras una actuación marcada por la violencia de sus jugadores con dos víctimas en la Roja, Yéremy Pino y Nico Williams, cuya disponibilidad para el resto del torneo queda en el aire.

Extremos en alerta roja

España jugará en dieciseisavos el 2 de julio en Los Ángeles ante Austria o Argelia con un problema grave en los extremos.

"Comenzamos a estar justos, si tenemos que jugar sin extremos, lo haremos, propondremos otras opciones de juego", reconoció el seleccionador de la Roja Luis de la Fuente.

El desquiciado comportamiento de los jugadores uruguayos, enfrentados en la previa a su entrenador Marcelo Bielsa, provocó un duelo lleno de golpes, patadas a destiempo y empujones.

Pino y Williams, que entraron en la segunda parte, fueron los peor parados.

"El hombre está sufriendo mucho", señaló el viernes De la Fuente sobre Pino, que salió con el brazo en cabestrillo del Estadio Guadalajara.

Las pruebas médicas del sábado descartaron una fractura y dejaron el diagnóstico en un esguince acromioclavicular.

En el caso de Williams, un jugador utilizado a cuentagotas en la primera fase porque se recuperaba de una pubalgia, se confirmó "una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma".

En ambos casos la selección española comunicó el sábado que eran "lesiones de grado moderado", sin decretar un tiempo estimado de baja, que dependerá de la "evolución".

Del cuarteto de extremos convocados para el Mundial quedan Lamine Yamal y Víctor Muñoz, también arrastrando problemas musculares desde finales de abril y que sufrió una recaída ya en Estados Unidos. Ha comenzado a entrenar pero le falta ritmo.

Lamine progresa adecuadamente

Por suerte para España Lamine Yamal sobrevivió a la carnicería a pesar de llevarse algún recado importante.

El fenómeno de 18 años, cuyo tiempo de juego ha sido progresivo en esta primera fase, disputó 76 minutos, hasta que le sustituyó Williams.

Yamal se mostró explosivo, acercándose a su mejor versión, un peligro en la banda derecha capaz de fabricar un buen puñado de buenas ocasiones para la Roja.

Dani Olmo, otra vez la buena noticia

Fuera del once ante Uruguay después de haber sido uno de los más destacados ante Arabia Saudita, Dani Olmo volvió a demostrar que es de los pocos jugadores en plenitud en la plantilla española.

Ante la Celeste fue el primer cambio, a la hora de juego por un Mikel Merino sin protagonismo, y rápidamente dejó su sello: conducciones, giros pero sobre todo la sensación de estar 'on fire'.

Le faltó el gol. Tuvo el 2-0 tras pase de Lamine, pero remató en semifallo fuera de la portería.

Pragmatismo en lugar de brillantez

El escenario no era el adecuado para dar una exhibición de juego y a España la salvó un disparo de Álex Baena que se tragó Fernando Muslera.

"Nos han llevado al límite, fue un partido de máxima exigencia con un nivel altísimo en concentración, responsabilidad y entereza. Sin haber sido brillantes hemos sabido estar a la altura", señaló De la Fuente, consciente de los deberes que tiene el equipo.

"Debemos mejorar en la fluidez de juego. Hoy ha sido muy difícil lanzar tres o cuatro pases, necesitamos mejorar el desplazamiento del balón a la velocidad a la que estamos acostumbrados", añadió.

Algo oxidada y con muchos jugadores lejos de su mejor versión, la campeona de Europa ha completado una primera fase en la que salvo el primer tiempo del triunfo (4-0) ante Arabia Saudita no ha mostrado el juego seductor que se le presupone.

Muralla defensiva

Con un ataque al que le ha faltado finura y eficacia, exceptuando ante Arabia Saudita, España se apoya en una defensa bien engrasada para llevar a 34 su racha de partidos invicta -en el tiempo reglamentario-.

Tres partidos, ningún gol encajado y la sensación de que la defensa se compenetra: en el centro el veterano Aymeric Laporte y el novel Pau Cubarsí afinan su sintonía.

Marc Cucurella es intocable en la izquierda y en la derecha Marcos Llorente mejoró ante Uruguay su prestación ante Cabo Verde (0-0), con un Pedro Porro notable ante Arabia.