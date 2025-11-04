México defiende asilo a Betssy Chávez y rechaza ruptura diplomática con Perú

El gobierno de México defendió este martes su decisión de otorgar asilo político a Betssy Chávez, exprimera ministra del expresidente peruano Pedro Castillo, y calificó como “injustificada” la decisión del gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte —en representación del canciller Juan Ramón de la Fuente—, junto con Raquel Serur Smeke, subsecretaria para América Latina y el Caribe, y Pablo Monroy Conesa, director general para América del Sur, sostuvo que la medida está plenamente fundamentada en el derecho internacional y en la tradición humanista mexicana.

“El gobierno de México otorgó asilo a la señora Betssy Chávez, y solicitó al gobierno de Perú que se le conceda el salvoconducto correspondiente para abandonar ese país”, informó Roberto Velasco Álvarez.

El funcionario explicó que la decisión se tomó tras una evaluación conjunta entre la SRE y la Secretaría de Gobernación, conforme a la Constitución mexicana, la Convención de Caracas sobre Asilo Político y la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político.

“Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. Actuamos en estricto apego al derecho internacional. El otorgamiento del asilo nunca debe considerarse un acto inamistoso”, enfatizó.

Velasco añadió que México rechazó la ruptura diplomática anunciada por Lima, aunque precisó que las relaciones consulares continuarán: “Actuamos de forma pacífica, con un sentido humanitario. La amistad entre los pueblos de México y Perú continúa”, subrayó.

Por su parte, Raquel Serur Smeke recordó que México tiene una larga historia de protección a perseguidos políticos, desde los refugiados españoles del franquismo hasta víctimas de dictaduras latinoamericanas.

“Toda persona extranjera que vea en peligro su vida o su libertad por sus ideas o actividades políticas puede solicitar asilo político a México”, señaló.

Serur Smeke insistió en que el asilo político es un acto pacífico y humanitario, y subrayó que solo el Estado asilante puede determinar si una persona es víctima de persecución política.

Conexión entre los casos de Betssy Chávez y Pedro Castillo

También, Pablo Monroy Conesa explicó que el caso de Betssy Chávez está directamente vinculado con la persecución política contra el expresidente Pedro Castillo, quien —afirmó— fue víctima de un proceso irregular desde su destitución en diciembre de 2022.

“Pedro Castillo fue electo democráticamente y sufrió acoso constante de fuerzas políticas y grupos de poder. Fue acusado de rebelión sin que existiera un levantamiento armado, lo cual convierte su proceso en una violación a derechos humanos”, sostuvo Monroy.

El diplomático añadió que México ha actuado con congruencia y sin intervenir en los asuntos internos del Perú, manteniendo abiertas las relaciones consulares y evitando medidas recíprocas.